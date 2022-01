Mica Viciconte confesó sus temores a cuatro meses de ser mamá: “Me da miedo el parto natural”

La participante de Masterchef Celebrity 3 está esperando su primer hijo junto a Fabián Cubero

Mica Viciconte está en la dulce espera de su primer hijo junto a Fabián Cubero, y viene de disfrutar de unas paradisíacas vacaciones en Brasil junto a las tres hijas del ex futbolista. De vuelta en Buenos Aires charló con sus seguidores de Instagram y les confesó algunos temores sobre el gran día del nacimiento de Luca. La participante de Masterchef Celebrity 3 (Telefe) también se sinceró sobre sus proyectos de pareja, la fecha de parto y sus sentimientos sobre esta nueva etapa de su vida.

Mientras transita el quinto mes de embarazo, la influencer siente cada vez más ansiedad por conocer a su primogénito, y así lo demostró en el intercambio de mensajes en sus stories. Todo inició con la pregunta de uno de los usuarios: “¿Te gustaría tener parto natural?”. La ex Combate no evadió la consulta y le respondió: “Me da miedo, pero es lo mejor”. También aclaró que a pesar de sus expetativas como madre primeriza, prefiere que sea de esa forma antes que el método alternativa de la césarea: “Intentar que sea natural y si hay alguna complicación, ya tú sabes”.

La respuesta de Mica Viciconte sobre sus expectativas para el día del parto

En otra tanda de preguntas otro seguidor quiso saber cuántos hijos desearía tener y a qué edad. La contestación no tardó en llegar, y sorprendió con la posibilidad de seguir agrandando la familia: “Es un gran debate. Dos sería ideal, pero es un tema que tengo que hablarlo. Tengo 32, así que podría ser a los 35″. Días atrás también había revelado la fecha en que llegaría al mundo el nuevo integrante: “Estamos todos ansiosos, el 7 de mayo”.

Además cuando le preguntaron si no le resultaba difícil convivir con “niños ajenos”, en referencia a las tres hijas de Nicole Neumann, Mica fue contudente: “Ellas entienden todo. Con amor y respeto nada es difícil”. En este sentido, en el viaje a Buzios que hicieron recientemente la profesora de natación se mostró muy cercana a Sienna, Allegra e Indiana, con tiernas postales acariciando su pancita.

La ex Combate también dejó abierta la posibilidad de agrandar la familia más adelante

También se mantuvo firme cuando le consultaron si le preocupa el aumento del peso: “Un poco, pero para eso tengo a mi doctora que me da toda la información para llevar un embarazo saludable”. Incluso explicó que durante sus días de descanso en las playas brasileñas se dio varios gustos en cuanto a los antojos y aumentó cuatro kilos. Con respecto a cómo viene transitando la dulce espera contó que los primeros meses tuvo muchas náuseas y sueño, y por estos días sigue tomándose siestas cuando lo necesita.

Por último, confesó que todavía no tiene preparada la habitación de Luca y acláro el motivo: “Donde vivo no tengo un cuarto disponible, así que el primer tiempo adaptaré todo en mi habitación. Más adelante haré su cuarto, que lo tengo en mente”. Cabe recordar que en noviembre de 2020 la pareja se mudó a una casa en un barrio privado, después de vivir durante dos años en el departamento de la deportista. Incluso equiparon su hogar para tener todas las comodidades: cocina estilo chef, living de concepto abierto, vestidor y piscina, pero ante la llegada de Luca está dentro de las posibilidades que busquen una propiedad más grande en el futuro.

