La historia de Mariana Nannis y Claudio Caniggia: una relación de 30 años de alto perfil que terminó en una causa por presunto abuso sexual

Mariana Nannis y Claudio Caniggia

“Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo”.

En noviembre de 2019, Mariana Nannis denunció a su ex marido, Claudio Paul Caniggia por abuso sexual, lesiones agravadas y aborto sin consentimiento. “Yo ya lloré 30 años porque me cagaban a palos. Y no pienso llorar más”, había dicho previamente en un programa de la televisión argentina en donde quiso romper el silencio y hablar seriamente de su relación, luego de tres décadas de matrimonio. Un vínculo tan extenso que comenzó cuando apenas cumplieron veinte años y del que nacieron Axel y los mellizos Charlotte y Alexander. Pero el matrimonio se divorció y comenzaron las acusaciones cruzadas.

Este martes, la Justicia imputó a Caniggia y fue citado a indagatoria y deberá presentarse vía Zoom el 22 de marzo. Es por la denuncia de abuso sexual que había hecho la madre de sus hijos, quien en su declaración aseguró que fue una “relación conflictiva casi desde el inicio del vínculo”. En la pericia psicológica a la que se sometió por ese entonces Nannis, describió al ex futbolista como un “manipulador, psicópata, cocainómano, enfermo y violento”.

Una de las fotos que Mariana Nannis se tomó: allí, muestra los moretones en su pierna

El escándalo entre Mariana Nannis y Claudio Caniggia se hizo público en agosto del 2019 cuando ella llegó al país y en Ezeiza -minutos después de haber aterrizado- dijo frente a las cámaras de televisión que no estaban separados ni en crisis: es que él se había mostrado con Sofía Bonelli, quien es su actual pareja.

“Yo no estoy separada de mi marido, ni me divorcié ni nada. Él está con una prostituta y drogadicta que lo tiene drogado todo el día”, aseguró por aquel entonces y desató una guerra judicial que terminó con la disolución del matrimonio y fuertes acusaciones cruzadas. Por caso, él -reacio a hablar públicamente de su vida privada- salió a decir que Nannis había abandonado la casa que compartían en Marbella (España) un año y medio antes de que se hiciera público el escándalo.

Claudio Caniggia y Sofía Bonelli

“Yo estoy con Sofía y estoy mejor de lo que estuve con mi mujer todo el tiempo. Esa es la verdad. Sofía no rompió ningún hogar. Es la persona que quiero al lado mío. Decidí separarme porque no daba para más y punto”, aclaró por ese entonces el ex jugador de Boca ante las acusaciones de la madre de sus hijos y agregó: “La relación era mala hace ya mucho tiempo y mis hijos eran conscientes de eso. Se los dije varias veces. Esto hubiera pasado igual si hubiera estado solo por eso no me gusta que se metan con Sofía que es una chica espectacular”.

Caniggia también aseguró que su ex mujer le había ofrecido dinero a su hijo mayor, Axel, y a Charlotte para que hablasen públicamente mal de él: “(Mariana) está así sólo por el dinero. No tiene otro motivo. Es sólo dinero lo que le interesa, y ensuciarme con falsas mentiras todo lo que puede”.

En marzo 2020, salió la sentencia de divorcio, y tuvieron un nuevo enfrentamiento por la división de bienes. “Siempre supe de la existencia de sus testaferros, nunca quiso informarme del dinero que cobraba por fuera de los contratos, como negocios que sabía que existían pero cuyos pormenores desconocía. A pesar de ello, siempre creía que en la instancia final de la pareja, como la que hoy transitamos, él actuaría de buena fe, valorando mis años de dedicación a la familia, al hogar y a él, tratando de hacer que supere sus adicciones y malas compañías, pero no fue así”, aseguró ella en un texto que presentó en su momento.

“En el marco del juicio de divorcio, al momento de denunciar los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal solo denunció un inmueble que figura bajo mi titularidad. De la mera lectura del escrito que se acompaña, se trasluce la voluntad de sustraer los bienes de la sociedad conyugal que se hallan a nombre de terceros, pues por momentos menciona bienes en plural”, agregó.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia estuvieron juntos durante 29 años: son padres de Axel y los mellizos Charlotte y Alexander

“Fui víctima de estafa porque sustrajeron bienes gananciales de mi patrimonio”, continuó quien acusó a su ex marido de “administración fraudulenta” y sostuvo que posee al menos cuatro departamentos en un complejo de Puerto Madero que estarían a nombre de un testaferro. En tanto, afirmó que Caniggia realizó varios negocios millonarios en el marco, según el escrito, de una “asociación ilícita” y Nannis dice tener un pen drive y diferente material probatorio que encontró en la casa que compartían.

La imputación contra el jugador y el correspondiente llamado a indagatoria fue emitido por la Fiscalía N° 42 a cargo del doctor Carlos Velarde, con un escrito de 12 páginas al que pudo acceder Infobae. Será la justicia, entonces, quien sume un nuevo capítulo a esta historia.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

