Quién es Ornella D’Elia, la actriz de La 1-5/18 que viajó a España y vinculan con Albert Baró

Ornella D'Elia

Desde que descubrió que su pasión era la actuación dejó todo para triunfar en su carrera. Incluso, fue por más: vivir la experiencia de trabajar en el exterior. “Me gustaría irme con algún proyecto, no a probar suerte”, decía Ornella D’Elia a Teleshow en diciembre 2020 y hablaba de su intención de viajar una vez que la pandemia del coronavirus lo permitiera. En su caso, además, debió esperar a terminar sus proyectos laborales en la Argentina.

Mientras seguía haciendo castings virtuales, la actriz fue convocada para formar parte del elenco de La 1-5/18, la primera tira en volver a la televisión argentina luego de que la industria estuviera en pausa. En la ficción de Polka, la actriz interpreta a Malena y en los capítulos que se emiten por estos días su personaje adquirió mayor trascendencia ya que cayó en las adicciones y su círculo intenta ayudarla.

En "La 1-5/18", Ornella D'Elia interpreta a Malena

Si bien novela sigue al aire por la pantalla de El Trece, las grabaciones terminaron hace algunas semanas: es que comenzaron a trabajar en ella mucho tiempo antes de su debut, justamente por la pandemia, por si debían suspender por algún caso positivo, contacto estrecho y demás. Es por eso que los actores ya se encuentran de vacaciones o bien, trabajando en otros proyectos. Ornella decidió viajar y apostar a su carrera en el exterior, tal como era su idea original: no obstante, también aprovechó para recorrer y hacer turismo.

Y mientras disfruta de sus días en España (primero estuvo en Barcelona y ahora, en Madrid) surgieron fuertes versiones de romance con el actor español Albert Baró, conocido por su protagónico en Argentina tierra de amor y venganza (ATAV), con quien tuvo una historia de amor en la ficción con el personaje de Delfina Chaves.

Albert Baró y Delfina Chaves fueron una de las parejas protagónicas de ATAV (Foto: Instagram)

Quien descubrió esta posible relación fue Vicky Braier -más conocida como Juariu- a través de una serie de coincidencias en los actores. Primero, porque asistieron a una fiesta y ambos publicaron un video de aquella noche, casi en el mismo plano, como si lo hubieran grabado desde la misma ubicación. Por caso, hasta utilizaron el mismo modo de la publicación. Y luego, porque el ex Merlí le comentó fotos de Instagram a la actriz argentina.

Ornella D'Elia y Albert Baró publicaron un video grabado desde la misma ubicación dentro de la fiesta Bresh de Madrd

Los actores también coincidieron en el modo de publicación: el nombre de la fiesta y la ubicación

Ornella D’Elia debutó como actriz “de casualidad” cuando tenía 12 años. Por aquel entonces practicaba remo en un club de Tigre, y como se había llevado varias materias, sus padres la castigaron y no la habían dejado ir a entrenar para que se quedara estudiando en su casa. Sin embargo, no perdió el contacto con las autoridades de la institución, y un día llamaron por teléfono para comunicarle a sus padres que se filmaría una película en las instalaciones y que habían convocado a todos los socios a un casting.

“Yo no quería ir por el proyecto, sino para salir de mi casa y poder reencontrarme con mis amigos”, contó Ornella a Teleshow. Sin conocimientos previos de la actuación, fue a la audición con el pelo recogido -”no me sacaba la colita ni para bañarme”, recordó-, mientras que “todas las chicas estaban divinas, con el pelo suelto”. Al momento de presentarse frente a cámara, el director le preguntó si podía quitársela. “No, no puedo. No quiero”, respondió ella. Dicha actitud, aseguró, fue la que hizo que quedara seleccionada. “No sé qué vieron, porque fui cero simpática”.

Ornella D'Elia en España (Instagram)

Así, casi sin querer, comenzó su carrera profesional. En aquel entonces, D’ Elia siquiera se había planteado lo que quería para su futuro. Una vez que comenzó a prepararse para la película se entusiasmó cada vez más y le le dijo a sus padres que quería seguir formándose en su costado artístico: “Ellos siempre me bancaron, y si algo me hace feliz, me dicen que siga para adelante”.

Ornella, que nació en Mar del Plata pero a los dos años se mudó junto con su familia a Buenos Aires, terminó el secundario en diciembre 2020. “El 2021 lo quiero enfocar en mi carrera”, afirmó quien persiguió su sueño hasta llegar a la ficción de Polka, casualmente misma productora para la que Albert Baró trabajó durante su paso por la Argentina, en 2019.

Albert Baró (Instagram)

Después de aquel debut, Ornella decidió que quería dedicarse a la actuación, y comenzó a tomar clases mientras cursaba en un colegio orientado a lo artístico. Con el tiempo fue recibiendo nuevas convocatorias: participó de cortos, integró Cast, un semillero de artistas impulsado por Telefe, y grabó un piloto con Gastón Pauls para Netflix, proyecto que aún no se pudo realizar.

A los 14, se presentó a la audición de Los sonámbulos, tiempo después recibió su mejor regalo de 15 años: había quedado seleccionada y compartiría elenco con Érica Rivas y Luis Ziembrowski. Dos meses y medio después, ya estaba filmando la película que, sin saberlo, representaría a la Argentina en los Oscar 2021. “Marcó un antes y un después”, dijo sobre tamaña repercusión.

Así, Ornella D’Elia fue dejando atrás a aquella chica que se asustó cuando su mamá la llevó a un casting de una publicidad de papel higiénico. “Salí corriendo cuando tiraron burbujas”, recordó la actriz que hoy busca triunfar en el exterior.

SEGUIR LEYENDO: