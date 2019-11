“Cuando yo decía, llorando: ‘Me quiero ir, me voy a ir a Marbella’, él me pegaba y me decía: ‘Si te querés ir a Marbella, no te preocupes que yo te voy a mandar a matar. Yo soy amigo de Angelici, yo soy amigo de Macri, yo soy amigo de todos...’. Entonces a mí me cagaban a palos y no podía hacer la denuncia ni en Argentina ni en ningún lado”. Remarcó de manera textual la amenaza de su ex marido: “Si me hacés la denuncia, tu cabeza va a rodar porque soy amigo de Angelici, de Macri”.