La primera vez que ella se refirió a lo que había vivido con su ex marido fue en la entrevista que dio a Susana. “(Caniggia) Me empezó a tirar trompadas a la cara. Me decía: ‘Hija de puta, te voy a matar’. Me levanté como pude, toda golpeada, y me fui al living. Mientras, él me gritaba: ‘Callate, hija de puta’... En Marbella me hizo de todo, por eso lo tuve que internar, no tiene control. Nunca tuvo control", relató.