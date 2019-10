“'Es gato, es esto, es lo otro...'. No me sorprenden los dichos que tuvo hacia mí. No pasa por mí sino por el lugar que ocupo de pareja de él. Si fuera la piba de una noche nadie saldría a decir nada, pero esto lleva seis meses”, consideró Sofía y agregó que está conviviendo con Claudio Paul Caniggia.