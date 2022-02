Ángel de Brito anunció el regreso de LAM con un nuevo formato: quiénes serán sus panelistas, en qué canal y a qué hora

Ángel de Brito en la antigua escenografía de Los ángeles de la mañana

“Cerramos acá. Cerramos LAM. Cerramos arriba de todo, en la cresta de la ola. Nos vamos felices, sobre todo felices, orgullosísimos de hacer este gran éxito, esta marca, que fue LAM. Vamos a hablar en pasado a partir de este momento”.

El 31 de diciembre Ángel de Brito se despidió de Los ángeles de la mañana, ciclo del que estuvo al frente durante cinco temporadas por la pantalla de El Trece. El periodista aseguró que en el 2022 regresaría a la televisión, pero había adelantado que sería con otro formato y que llevaría un nombre distinto.

Sin embargo, el lunes por la noche sorprendió al anunciar el regreso de su clásico programa. “Vuelve LAM. Próximamente”, escribió en su cuenta de Twitter y también en su Instagram. Y no dio más datos al respecto.

Según pudo saber Teleshow, habrá algunos cambios en el formato del nuevo programa, empezando por su horario y canal de emisión: será por la pantalla de América y en el horario central de las 20 horas.

El anuncio de Ángel de Brito sobre el regreso de LAM

Hasta el momento, hay tres figuras confirmadas para integrar el nuevo panel de Ángel de Brito. Y todas son conocidas por el periodista y también por sus televidentes, ya que lo acompañaron hasta el final del ciclo que se emitió por El Trece: Yanina Latorrre -quien regresó este martes de Miami, en donde estuvo de vacaciones casi dos meses-; Andrea Taboada -”estoy muy contenta, ya lo sabía pero hasta no tener la confirmación estaba expectante. Ahora, feliz”, dijo a Teleshow-; y Pía Shaw, la última que se había sumado a Los ángeles de la mañana.

Cinthia Fernández y Mariana Brey también estuvieron en el panel del ciclo que se emitía por las mañanas de El Trece. La intención de Ángel de Brito era que estuvieran a su lado. Por caso, ambas fueron convocadas para formar parte del nuevo LAM, pero para ese entonces ya habían definido su futuro laboral, y renovaron su contrato con el canal: Cinthia ya comenzó a trabajar en Momento D, el programa de Fabián Doman; y Mariana estará en Socios del espectáculo, que debuta en marzo con la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Ángel de Brito con las panelistas confirmadas hasta el momento: Pía Shaw, Yanina Latorre y Andrea Taboada

El sábado por la noche, el propio Ángel de Brito publicó una foto junto a Mariana Brey, con quien compartió una comida de amigos. Demostrando así que, aunque no van a trabajar juntos este año, mantienen un excelente vínculo. Sobre ese mismo posteo, Cinthia Fernández bromeó al reclamar que no había sido invitada al encuentro.

Además de Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw, el equipo de producción de Mandarina trabaja la convocatoria para una panelista más y tampoco descartan que sean dos. Si bien no trascendieron nombres, la intención de ellos es no llamar a ninguna periodista que ya esté trabajando en otro programa de televisión ya que no quieren tener problemas con ningún canal, conductor ni productoras.

Así las cosas, la producción de LAM trabaja a contrarreloj para el debut que aún no tiene fecha confirmada pero se especula que será durante marzo.

Con respecto al nombre del nuevo formato, tal como anunció Ángel de Brito, será solo LAM, ya que es la abreviatura de Los ángeles de la mañana, el nombre verdadero del que se despidieron el 31 de diciembre por la pantalla de El Trece. De esta forma, pudo llevarse el popular nombre que construyeron con el paso de los años y que se ganó un lugar propio en los medios.

Por su parte, Ángel de Brito utilizó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas sobre su nuevo programa. “Muchos hicieron lo posible para que no volviera, pero América y Mandarina hicieron lo posible”, afirmó.

Y cuando le preguntaron sobre los cambios a los que se refirió cuando se despidió de Los ángeles de la mañana, aseguró que se refería a otro tipo de modificaciones en el ciclo. “Ya verán”, advirtió.

