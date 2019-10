Algunas versiones indican que la menor es hija biológica de Axel, y que Nannis no la aceptaría por la diferencia de edad que su hijo mayor tiene con su pareja (sería mayor a 10). Y que Claudio Caniggia sería el único de la familia que apoya a Axel. No obstante, la propia Nannis tiró por la borda dichos rumores al asegurar que ambas nenas son hijas de Nieves, pero no del artista.