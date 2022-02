El velatorio de Gustavo Martínez: la tristeza de familiares y amigos en el último adiós

El último adiós a Gustavo Martínez (Matías Souto)

El miércoles a la madrugada se conoció la triste noticia del fallecimiento de Gustavo Martínez, quien murió tras caer desde el piso 21 del edificio donde vivía junto a los hijos mellizos de Ricardo Fort en el barrio de Belgrano. El personal trainer de 62 años era el tutor legal de Marta y Felipe, y luego de barajarse varias posibilidades finalmente sus familiares más directos decidieron que el último adiós tenga lugar esta tarde a partir de las 18 en la cochería Zuccotti.

La desazón de Nicolás, el sobrino de Gustavo

Marcela Villagra (de negro y barbijo celeste) amiga de Ricardo Fort y pareja de su ex custodio Tito Speranza

Nicolás, uno de los sobrinos de Martínez, ya había manifestado el deseo de que su tío tuviera una despedida a puertas abiertas y de a poco empezaron a llegar familiares y amigos para darle el último adiós al entrenador. Con las últimas horas del día y con una tranquilidad propia con la que llevó su vida, también se fueron acercando hasta la casa velatoria compañeros de profesión para despedir a su colega.

Thomas Fort, sobrino de Gustavo, junto a su novia y Charly Ronco

La tristeza dominó el último adiós a Gustavo Martínez

Y durante toda la jornada, la intriga pasó por si iban a acercarse los hijos de Ricardo o alguna otra persona vinculada al entorno de los Fort debido a las asperezas que surgieron entre la familia del chocolatero y la del personal trainer. El primero en acercarse fue Thomas, sobrino de Ricardo e hijo de Jorge. Con el correr de la noche también se acercó Karina Antoniali, ex mujer de Eduardo, cuyos hijos se mostraron muy cercanos a Felipe y Marta en el último tiempo.

Thomas Fort, hijo de Jorge y sobrino de Ricardo

En las últimas horas varios allegados manifestaron su dolor por la repentina pérdida, y también hablaron sobre el deterioro del estado de salud de Gustavo. La jefa de prensa de la familia los hijos de Fort, Natalia Román, confirmó que padecía el Mal de Alzheimer y aseguró que los primeros síntomas de la enfermedad se habían manifestado hace varios años. También Virginia Gallardo reveló que le habían comentado que el entrenador no se encontraba bien cuando la convocaron a formar parte de la serie homenaje sobre la vida de “El Comandante”.

Desde temprano, familiares y amigos se acercaron a despedir a Martínez

Todo transcurrió en respetuoso silencio

El sobrino de Martínez también hizo hincapié en la tristeza que manifestaba su tío desde la partida de Ricardo, una apreciación que estuvo presente en todos los testimonios. Cabe recordar que el preparador físico estuvo a cargo de los hijos del empresario durante los últimos nueve años, desde que su ex compañero de vida y amigo falleció en noviembre de 2013. Tal como él mismo contó, el mediático le había expresado su última voluntad: que cuidara a los mellizos hasta que cumplieran la mayoría de edad, hecho que se concretará en tan sólo una semana, el próximo 25 de febrero.

La profunda tristeza con la que se despidió a Gustavo Martínez (Matás Souto)

Además de Gustavo, los chicos estuvieron acompañados por su niñera, Marisa López -una mujer que cosecha un bajo perfil y que jamás ha realizado declaraciones públicas-; el abogado César Carozza, quien se encargó de asistirlos en el plano legal y también desde lo personal; y su tío, Eduardo Fort. Según pudo saber Teleshow, ante este inesperado acontecimiento, Carozza quedó como tutor legal de los mellizos hasta que cumplan los 18 años. Desde el entorno, sostienen que “fuera de la familia, César es lo más allegado que tienen los chicos, junto con Marisa”.

En cuanto al velatorio, finalmente fue Charly, la pareja del sobrino de Martínez, quién comunicó cómo sería la despedida: “La decisión era enterrarlo en el mismo lugar donde están todos los familiares Martinez hasta que hoy se habló que no iba a poder salir de la provincia, así que hablé con el Gobierno de la Ciudad y me pusieron a disposición el cementerio de Chacarita”. En este sentido, aclaró que al tratarse de una muerte judicializada, el cuerpo no puede salir de la provincia de Buenos Aires al menos por cinco años ni tampoco puede ser cremado, y también confirmó que el entierro será el sábado a las 11 horas.

