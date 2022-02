El reclamo de Felipe Fort al sobrino de Gustavo Martínez tras la muerte del personal trainer

La familia de Gustavo Martínez

“Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor”.

Nicolás, uno de los sobrinos de Gustavo Martínez expresó su dolor por la muerte del personal trainer y los posteriores posteos de Felipe y Marta Fort, quienes estaban a su cargo hasta que cumplieran la mayoría de edad, el próximo 25 de febrero. Junto a sus hermanos Ezequiel y Pablo, Nicolás fue quien representó a su familia en los medios al salir a defender la memoria de su tío y asegurar que la familia Fort lo había “abandonado” al no acompañarlo en su enfermedad: tenía principio de Alzheimer.

En las últimas horas, Nicolás utilizó sus redes sociales para mostrar una captura de los mensajes privados que intercambió con Felipe Fort. A la vista, no fueron muchos. A decir verdad, dos: uno en el que él saluda a los mellizos por Año Nuevo, en 2019. Lo que indica que desde entonces había perdido el diálogo, al menos con a través de esa vía, lo que no quita que pudieran hablar por WhatsApp o cualquier otra aplicación.

Y otro de estos últimos días, luego de que Nicolás compartiera el video de Felipe en el que sostiene que no le habían hackeado la cuenta y reafirma sus dichos sobre Gustavo Martínez. En respuesta a esa Historia, Felipe le escribió con un mensaje irónico. “Bien cuando se ocuparon de su salud. Ah, no, pará que nos ocupamos nosotros con 17 años”, le reprochó el joven al sobrino de Gustavo Martínez.

“Ya estás grande, Nico. Posta”, agregó en otro mensaje que escribió desde la red social en la que tiene más de 600 mil seguidores y que actualmente dejó inactiva: eliminó todos los posteos que había hecho, así como también advirtió que no se expresaría más por ahí hasta nuevo aviso, luego de todas las publicaciones que había hecho el día de la muerte del personal trainer de 62 años que falleció al caer del piso 21 de la torre en la que vivía con los hijos de Ricardo Fort.

El mensaje de Felipe Fort a Nicolás, el sobrino de Gustavo Martínez

Antes de que Felipe le enviara ese mensaje por el reclamo público de Nicolás, el hermano mellizo de Marta había publicado una serie de historias y videos en los que se refirió a la muerte de Gustavo Martínez.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento. Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años. ¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”, escribió el joven.

Luego de que se dijera que le habían hackeado la cuenta de Instagram el propio Felipe grabó un video ratificando sus dichos: “Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino, esta situación...17 años tengo, piensen eso. Hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario, cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco. No opinen, solo no opinen. No saben nada. Apago el celu”, fue lo último que dijo Felie Fort antes de eliminar todos los poteos. En tanto, en privado se comunicó con Nicolás, mensaje que el sobrino de Gustavo decidió hacer público.

La palabra de Felipe Fort por la muerte de Gustavo Martínez (Video: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: