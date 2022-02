De izquierda a derecha: Marisa, la niñera de los chicos, Marta, Ricardo, Gustavo y Felipe

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar”, aseguró Felipe Fort horas después de que Gustavo Martínez muriera al caer del piso 21 en el que vivía junto a los hijos mellizos de Ricardo Fort, de quienes era el tutor legal hasta que ellos cumplieran la mayoría de edad, el próximo 25 de febrero.

El joven de 17 años escribió una serie de mensajes en sus redes sociales sobre el personal trainer de 62 años que estuvo a cargo de él y su hermana durante los últimos nueve años, desde que falleció Ricardo Fort, en noviembre de 2013.

Además de Gustavo Martínez, los chicos estuvieron acompañados por su niñera, Marisa López -una mujer que cosecha un bajo perfil y que jamás ha realizado declaraciones públicas-, el abogado César Carozza, quien se encargó de asistirlos no solo en el plano legal sino desde lo personal, y su tío Eduardo Fort, quien también elige mantener su vida familiar dentro de un absoluto hermetismo. Por caso, los últimos años, los mellizos viajaron con el empresario y su familia a los Estados Unidos para pasar las Fiestas.

También lo hicieron acompañados por su niñera. Gustavo, en tanto, no iba con ellos porque no quería, según aseguró Marta en su posteo de despedida. “Él no tenía ganas de venir. Y cuando lo invitaba a algún lugar, prefería quedarse en su casa”, aseguró la joven en la desoladora carta que escribió tras la muerte de quien fuera su padrino.

Eduardo, Marta, Felipe y Marisa durante un viaje a los Estados Unidos: en la imagen, están en Disney

Según pudo saber Teleshow, con la muerte de Gustavo Martínez, quién quedó como tutor legal de Felipe y Marta Fort es César Carozza: está a cargo de los mellizos hasta el próximo 25 de febrero, día en que cumplen 18 años. Es decir, la mayoría de edad. Desde el entorno, sostienen que “fuera de la familia, César es lo más allegado que tienen los chicos, junto con Marisa”. Además, destacaron, el representante legal fue quien los asistió aún cuando Ricardo Fort estaba vivo. “Por eso se decidió de esa manera”.

Al ser consultado, el abogado contó cómo están Marta y Felipe por estos días. Desde el martes a primera hora -luego de que se enteraran de la muerte del personal trainer- se encuentran acompañados por su tío Eduardo. “Tienen sentimientos y sensaciones encontradas”, dijo sobre los jóvenes que tenían planeado viajar a los Estados Unidos para celebrar su cumpleaños, pero decidieron cancelarlo y se quedarán en Buenos Aires con su familia.

Cesar Carozza junto a Ricardo Fort (@cesarcarozza)

En tanto, si bien trascendió que los mellizos le habían manifestado a Gustavo Martínez sus intenciones de irse a vivir solos una vez que cumplieran la mayoría de edad, ese proyecto -ahora, en este contexto- no está confirmado ya que su familia considera que los chicos necesitan contención.

“No hay cambios. Seguir llevando adelante la vida, como hasta hoy”, aseguran desde su entorno con respecto a cómo continuarán de ahora en adelante Marta y Felipe. En tanto, en abril deberán rendir algunas materias pendientes para terminar el secundario.

Por su parte, seguirán bajo el cuidado de su niñera Maris López, su tío Eduardo Fort y su abogado César Carozza, quienes se unieron para acompañar a los chicos en medio de esta difícil situación y quienes quieren, al igual que desde el primer día, lo mejor para ellos.

El mes pasado, César y Felipe visitaron una barbería y compartieron una foto en las redes sociales junto con el dueño del local (@cesarcarozza)

Con respecto a la empresa familiar, tanto Marta como Felipe actualmente son representados en el directorio por César Carozza. ¿Qué sucederá una vez que cumplan la mayoría de edad? Ellos decidirán si tienen intenciones de formar parte o bien si su abogado continuará representándolos. Su porción accionaria ronda un 33 por ciento entre ambos.

Mientras tanto, los chicos están incluidos en la división de ganancias de la fábrica de chocolates , al igual que sus tíos. Esto quiere decir que cuando la empresa utilidades, ellos perciben los dividendos correspondientes. Hasta el lunes pasado, le entregaban a Gustavo una mensualidad para la manutención que alcanzaba para cubrir los gastos de colegio, casa, niñera, seguro de los autos que les pertenecen, vacaciones y demás. Y dicho dinero luego era descontado de los dividendos, según allegados a la empresa.

SEGUIR LEYENDO: