Marcelo Polino confesó que sufre una adicción que lo tiene muy preocupado

Marcelo Polino se refirió a su nueva adicción

Si bien desde hace décadas, se instaló como uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos del ambiente, poco se sabe de su vida privada. Cultor de un perfil muy bajo, son muy pocos los datos que se saben sobre su vida, sus actividades diarias y sus hábitos. Pero fue el propio Marcelo Polino quien rompió el silencio y en su programa en Radio Mitre, Polino auténtico, se refirió a un hecho que actualmente lo tiene muy preocupado.

El periodista contó que desde hace un tiempo, sumó una nueva adicción a su vida que le demanda pasarse horas con el celular en la mano, una conducta que él mismo reconoce que no es buena. ¿De qué se trata? Como les pasa a muchas personas alrededor del mundo, hay una red social en particular que lo tiene fanatizado. “Me idioticé con TikTok y me paso horas viendo videitos de cualquier cosa ya”, confesó. Igual resaltó algo positivo con esta nueva actitud que barrió otra conducta abusiva que practicaba: “De a poco estoy perdiendo el hábito de entrar a Facebook”. De todos modos, reveló que pasarse tantas horas mirando el teléfono es un hábito que no puede dejar de lado a un punto preocupante.

Hace un tiempo, el ex jurado de ShowMatch, fue noticia cuando reveló cuánto ganan los panelistas de televisión, con el fin de desmitificar y demostrar que así como no todo lo que brilla es oro, no todos los que están en televisión ganan fortunas como la mayoría de la gente supone.

Marcelo Polino

“Estuve charlando con un canal, que me ofreció trabajo, sobre los sueldos de los panelistas. Y, realmente, lo que gana una panelista, si le descontamos los gastos que tiene más el pago de un estacionamiento, queda debiendo plata”, dijo en referencia al poco dinero que se paga en algunos ciclos.

La razón, principalmente, es porque en muchos programas a los panelistas se les paga “por actores, como si fuera un bolo”. Aunque no estaba cien por ciento seguro, develó que el bolo está en unos tres mil setecientos pesos: “Está complicado el negocio de la tele. Hay menos encendido, menos publicidad y, esto hace que los sueldos sean más bajos”.

“Además, los panelistas son los que más laburan. Porque son los que llevan la información, quienes tienen que remar al conductor. Esto para desmitificar un poco que todo el que trabaja en la tele gana una fortuna. Están muy empobrecidos, porque bueno, no escapa a lo que es la realidad del país”, analizó el conductor sobre sus colegas que realizan la labor a diario.

Marcelo Polino, de civil, sin sus clásicos trajes con moños

De esta manera, el conductor dejó en claro que no siempre trabajar en pantalla es sinónimo de opulencia, más si a dicho bolo se le descuentan los gastos en concepto de viáticos y demás cosas, ya que para estar en televisión, el panelista bien o debe llegar antes al canal para maquillarse y peinarse o realizarlo antes en su casa. Actualmente todos los canales tiene programas de panel porque son de bajo costo, ya sea que se trata de un staff fijo con contrato, o rotativo y con invitados que cobran bolo, como ejemplificó el periodista.

