El fuerte descargo de Virginia Gallardo contra la familia Fort: “Me pidieron que no cuente nada”

Virginia Gallardo reveló el verdadero motivo por el que rechazó formar parte de la serie sobre Ricardo Fort

El miércoles causó gran conmoción la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, quien falleció a los 62 años luego de caer desde el piso 21 del departamento donde vivía en Belgrano. Virginia Gallardo fue una de las figuras públicas que expresó su dolor en Intrusos (América) y contó algunas internas que había mantenido con la familia Fort desde el año pasado. Cabe recordar que la panelista había rechazado formar parte de la serie homenaje sobre la vida del difunto empresario apodado “El Comandante”, y en las últimas horas reveló que la verdadera razón por la que dijo que no estaba relacionada a la salud del tutor legal de Marta y Felipe.

“Estoy muy triste, tengo varios sentimientos encontrados. Por un lado acompañar a la gente cercana, hoy estuve en contacto con algunos; es una situación que nunca cae bien”, había dicho Virginia cuando se enteró de la trágica noticia. Y sorprendió al afirmar: “Conozco ciertos detalles que de a poco van a ir saliendo a la luz y si bien no esperaba este desenlace, no me sorprende para nada”. Luego de que trascendiera la información sobre el Mal de Alzheimer que padecía Martínez, la modelo volvió a tomar la palabra para hacer un contundente descargo, dirigido a todos los que la acusaron de “interesada” cuando decidió no participar de la producción audiovisual.

“La cosa fue así: yo le pregunté a Eddie Fite si lo había conocido a Ricardo y me dijo que no, que le gustó el personaje, entiendo que es su trabajo, y pregunté entonces quiénes estaban detrás de esta obra, y ahí me entero de Eduardo Fort”, dijo en un comienzo. “Si tengo que ir a mi historia, es una persona ausente, una persona que ha evadido prensa, medios de comunicación, que ha estado en contra de un montón de cosas respecto de su apellido, empresa y de su hermano; yo respeto eso, y los chicos cómo no van a querer formar parte de algo de su papá, de recordarlo y homenajearlo”, continuó.

Virginia Gallardo, Gustavo Martínez, Marta y Felipe Fort, junto a Marisa, la niñera de los adolescentes que los acompaña desde su infancia

“Pregunté quién más, y me dijeron Gustavo Martínez, que yo dije perfecto porque para mí fue la única persona que conoció, que nos conoció en ese tiempo con Ricardo”, aseguró. “Pero, ¿cuál era el estado de Gustavo Martínez en ese momento? Los que hoy dicen ahora que no tenían idea, la realidad es que Gustavo ya estaba enfermo, eso se confirmó ayer y no por mí”, sentenció.

Después de contextualizar lo ocurrido y recordar todos los insultos que recibió en las redes sociales por haberse negado a recordar su historia de amor con Ricardo, se sinceró: “Hoy lo puedo decir, y como siempre yo respetando por encima de mí incluso; me pidieron que no cuente nada porque corría riesgo la tutela de los chicos, y lo entendí y lo respeté, pese a todo lo que dijeron”.

El descargo de Virginia Gallardo sobre sus cruces con la familia Fort

“Me tuve que fumar toda esa campaña mediática para promocionar un negocio, tuve que bancar enojos, llantos e impotencia, cuando una vez más tomé una decisión que consideré correcta, porque era prestar mi imagen y mi historia a personas que nunca fueron parte, y la única persona que podía dar testimonio de lo que fuimos con Ricardo, era Gustavo y ya no estaba en condiciones”, reveló.

Además enfatizó que prefirió guardar la información en aquel entonces y volvió a expresar su cariño hacia los hijos mellizos de Fort: “Hoy el tiempo me da la razón, no esperaba este resultado sin dudas, pero yo sabía que mi verdad no era la que ellos contaban, y sabía que tenía detrás dos adolescentes a quienes adoro y adoraré toda mi vida, eso va a ser así siempre y jamás me metería con ellos; yo me meto con los de arriba”.

En medio de su descargo también le dedicó algunas palabras a Eduardo Fort, con quien se mantiene enemistada hace varios años: “Tanto querías fama, mirá vos, te la seguimos dando; ahora todo el mundo va a querer ver la serie para ver cómo estaba Gustavo en ese momento”. Luego miró directamente a cámara y remarcó su postura: “Para algunas personas el dinero no es el centro en la vida; para algunas personas existe el amor, el cariño, los valores, existe la familia y un cuidado a esas personas que han dedicado tiempo y educación”.

Virginia Gallardo sostuvo el vínculo con los hermanos mellizos incluso después de la muerte de Ricardo Fort, ya que asistió a la fiesta de 15 de Marta

“Es siempre ir detrás del dinero, de lo material, del dinero, son esas sus prioridades. Ellos creen que yo les debo algo, y yo no les debo nada. Yo hace 13 años que estoy en televisión, te puede gustar más o menos lo que hago, pero fue en 2010 lo de Ricardo, tengo derecho a quedar afuera de ese vínculo después de tanto tiempo”, sostuvo de manera enérgica, indignada por los comentarios que recibió en el 2021.

“Es cruel, es todo oscuro y trágico”, se lamentó sobre el final, y reflexionó sobre los últimos meses de Martínez: “Como cualquier persona que ama lo que hace y que es digno de ganarse el pan de cada día, quería hacer lo que le gustaba, y sentía la necesidad económica. Gustavo no tenía un peso de esa familia, tenía un auto viejo, vivía en un departamento prestado, y todo eso calculo con el diario del lunes y viendo lo que los propios protagonistas dicen, terminó en esta tragedia”.

