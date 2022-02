Flor Vigna posteó una foto con Luciano Castro, en la cama y desnudos, y Sabrina Rojas no se la dejó pasar

Sabrina Rojas reaccionó ante una foto de Flor Vigna y su ex

Desde que blanquearon su relación a principios de octubre, Flor Vigna y Luciano Castro no tienen reparos a la hora de mostrarse súper enamorados en las redes sociales. Tan es así que días atrás compartieron imágenes al borde de la censura, en las que recrearon a la mítica pareja de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Lo cierto es que después de esta jugada sesión, la ahora cantante fue por más y compartió con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram un posteo con dos fotos en las que se los ve a ambos en la cama, mientras ella abraza al actor. “Tus ojitos color miel y todo lo nuevo que me haces descubrir”, escribió la influencer para describir las postales.

Las fotos que Flor Vigna compartió con Luciano Castro en la cama

Como era de esperar, la publicación recibió miles de “me gusta”, pero el que más sorprendió fue el de la ex de Castro, Sabrina Rojas, de quien se separó en mayo. Si bien ella rehízo su vida amorosa con el Tucu López y siempre dejó en claro que había una buena relación con el padre de sus hijos, la reacción de la conductora de Emparejados (América) no deja de sorprender, ya que la publicación de Flor tenía un tinte fogoso que podría haberle causado celos. Lejos de esa actitud, Rojas volvió a demostrar que ya no quedan cenizas donde en algún momento hubo fuego.

Sabrina Rojas demostró la buena onda con Luciano Castro y Flor Vigna

Por caso, a fines de octubre compartieron una cena los cuatro e incluso Año Nuevo lo celebró junto a su ex y a la actual del actor en Mar del Plata, en tanto que su novio decidió pasarla en su Tucumán natal con su familia. No obstante, mientras compartía el festejo con Luciano y Flor, Rojas decidió hacerle una videollamada a López y publicó una captura en sus historias de Instagram. “Así, este cuarteto de amor recibe este 2022″, escribió.

En la imagen, se podía ver al locutor saludando en una pantalla, mientras en la otra aparecían Sabrina, Vigna y Castro. “Luciano, Flor y yo en MDQ y mi hermoso Tucu en Tucumán”, escribió la actriz de Desnudos arrobando a cada uno de ellos para explicar la situación. Y luego subió otra foto con todas las mujeres que participaron del festejo entre las que, como era de esperar, aparecía la ex Combate abrazada a la hija de su novio. “Las chicas súper poderosas”, señaló Sabrina.

Mientras tanto, en el plano laboral la ex bicampeona del Bailando actualmente se encuentra justamente en la provincia natal del novio de Rojas. Hasta allí fue junto a su grupo de músicos para iniciar una serie de conciertos para despegar lo que es su incipiente pero cada vez más afianzada carrera como cantante. Y, como no podía ser de otra forma, lo hizo acompañada por el ex Valientes, quien es su principal apoyo en este nuevo desafío que emprendió. De hecho, fue el protagonista de su primer videoclip, “Uy!”.

“Cuando lo conocí a Lu, me dijo que para el lo más importante es la familia y sus hijos y es re lindo. Me enternece un montón que sea así”, había señalado Vigna tiempo atrás en un móvil de Intrusos. Y consultada sobre la posibilidad de formar una familia ensamblada, puso algunos reparos. “Yo le pido a la vida que por favor aguante un cacho, porque estoy sacando mi música, empezando a autogestionar y producir todos mis proyectos, sé que necesito tiempo”, se atajó.

