El impactante video del momento en el que una estructura metálica cae sobre los músicos de una banda en pleno show

Dos músicos heridos al caer la luminaria del escenario en la Fiesta del Río de Chubut (Gentileza: Instagram @lu20radio_chubut)

Un incidente se registró el domingo mientras se desarrollaba la 3° Edición de la Fiesta del Río en Playa Unión. Una ráfaga de viento sopló y tiró una estructura metálica de luces que estaba armada sobre el escenario mientras tocaba la banda Folk 4.

Allí, según las imágenes que circularon de los espectadores que filmaban la actuación, se desplomó el arco de hierro en el que estaban suspendidos los artefactos de iluminación, ubicado detrás de los artistas. El elemento cayó sobre varios de ellos e incluso, tiró a uno debajo del escenario, a una altura aproximada a los dos metros de alto. Los músicos fueron trasladados rápidamente al hospital local y si bien se encuentran fuera de peligro, aún están sedados y sus cuadros de salud son reservados.

A través de un comunicado en las redes sociales, el grupo explicó el lamentable episodio. “Nos vemos en la obligación de contarles que en el día de ayer (por el domingo), en el evento de la Fiesta del Río, en la cual participamos y compartimos un lindo momento con todo el público y la gente que siempre nos sigue, ocurrió un imperfecto con la estructura de luces, que desafortunadamente se cayó sobre 4 de los integrantes de este grupo, dejando a Marcos Coli con una costilla fisurada y contusión pulmonar, quedando fuera de peligro, y Rodrigo Peña, quien quedó en observación por mareos por el fuerte impacto”, señalaron. Y cerraron: “Desde ya, agradecer a toda la gente que se ocupó y preocupó por el bienestar de todo el grupo”.

En diálogo con Nosotros a la mañana, las esposas de los músicos dieron su testimonio. “Mi marido recibió el golpe en la zona de la cervical, por eso cae desmayado del escenario y tiene una fisura de costilla y contunción. Está fuera de peligro por suerte”, aseguró Romina, esposa de Marcos, que es quien se cayó del escenario ante el impacto.

Algunas capturas del incidente que ocurrió en Rawson

Por su parte, Marcela, la esposa de Rodrigo Peña, el otro músico que sufrió golpes y que ahora padece una luxación de hombro, apuntó hacia los responsables a los organizadores del evento: “Es una negligencia de no haber supervisado antes del evento que esté todo bien en el escenario. la estructura estaba parada arriba de un trípode, no sé si vinieron a la Patagonia pero acá hay mucho viento, no era resistente, se cae de nada”.

Hasta el momento, ambos músicos están fuera de peligro pero se encuentran sedados. El resto de los integrantes de la banda no recibieron golpes o sufrieron heridas menores que no requirieron hospitalización. “Son trabajadores independientes que con el accidente están perdiendo de trabajar en sus otros trabajos y además, perdieron los equipos y sus instrumentos, que son lo que usan para trabajar”, explicaron las mujeres.

La 3ª edición de la Fiesta del Río había comenzado el viernes con la presentación de “La Banda al Rojo Vivo”. Luego, hubo varias actividades como el concurso de pesca, exhibiciones náuticas, deportes para adultos como Newcom y la bicicleteada familiar. El musical del sábado estuvo a cargo de Gabriela Carel, Aka Jota y Aura Fenix, mientras que el cierre fue de “Libres del Sur”. El domingo, día en el que ocurrió el lamentable episodio, había comenzado con el Encuentro Multimarca de Autos, al que le siguieron actividades de cabotaje, una clase de Zumba para toda la familia, y una gran barrileteada para los más chicos. Por la noche, fue la presentación de “Folk 4″, que lamentablemente no pudo concluir.

