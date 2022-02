De Lionel Messi a Wanda Nara: los mejores parecidos que impactaron en Bienvenidos a Bordo

Lionel Messi y Wanda Nara, algunas de las personalidades que encontraron su doble en "Bienvenidos a bordo"

De un tiempo a esta parte, el programa Bienvenidos a Bordo se viralizó en las redes sociales y todavía hoy sigue siendo foco de atención por los participantes que se presentan en “La puerta de los parecidos”, uno de los segmentos del ciclo de El Trece en el que diferentes personas se presentan para sorprender al público con su parecido físico a distintos famosos.

En este sentido, hasta el momento hubo de todo: desde algunos concursantes que dejaron boquiabiertos por ser idénticos al personaje en cuestión hasta aquellos que no se asemejaban en lo más mínimo y por esa misma razón se convirtieron en “memes”.

En el caso de los primeros, uno de los que se destacó fue el joven que se presentó como L-Gante, el popular cantante de Cumbia 420. “Miralo locutor, no se puede creer, me jodés”, dijo en aquél entonces un atónito Guido Kaczka. El participante, que hasta había dibujado en su cuello los mismos tatuajes, para hacer su imitación lo más real posible, cantó un rap y mandó “un saludo para Elian”, como es el verdadero nombre del intérprete.

El doble de L-Gante sorprendió a Guido Kaczka

Quien también había sorprendido fue el doble de Lionel Messi. “¡Mirá! Salvo que le esté pifiando. ¿Vos sos Messi?”, le preguntó Guido en esa oportunidad. “Yo soy Messi”, le respondió el concursante que comenzó a realizar los gestos del futbolista y esposo de Antonela Roccuzzo. El conductor no ocultó su alegría al ver la actuación del joven idéntico a La Pulga frente a las cámaras. “¡No, miralo a Lionel Messi! ¡Mirá cómo se agarra el pelito! ¡Por favor, ¡qué tipo este! ¡Mirá que es ídolo como jugador, pero como jugador es más ídolo! Lo que le gusta, lo que hace, como actúa”, señaló el presentador en el ciclo de entretenimientos.

El doble de Lionel Messi visitó Bienvenidos a bordo (El Trece)

Días atrás, y ya cuando Laurita Fernández comenzó como reemplazo de Kaczka, también impactó la joven que se presentó como Wanda Nara. A diferencia de otras veces donde resultó difícil identificar de quién se tratataba, esta vez la coincidencia fue casi inmediata. “Es que la que yo digo… ¿estuviste en los portales de todo el país hace poco? ¿Te volvieron loca?”, tanteó la conductora, como una clara referencia al fenómeno bautizado en las redes como Wandagate. “Sí, mal te diría, ya me quiero ir otra vez”, le respondió la joven entre risas. “Pasaste una crisis.... ¿Y te gustan las carteras, las joya, los zapatos? Tu vestidor es gigante y tenés todos hijos hermosos”, detalló Laurita.

“¿Sos Wanda?”, lanzó finalmente, y la participante lo confirmó al instante. “¡Es Wanda Nara! No pude hacerlo muy largo porque puso la cara, y es Wanda. ¡Es igual! ¿No te lo dicen?”, quiso saber la conductora. “Sí, me cargan mucho. Entro a un lugar y me dicen: ‘Che Wanda, ¿dónde dejaste a Icardi?’”, confesó Natalia.

"La Wanda Nara de La Ferrere" estuvo en la puerta de parecidos de Bienvenidos a Bordo

Un caso especial fue el hombre de Avellaneda que se presentó como idéntico a Brad Pitt. En esa ocasión, fue tendencia en las redes pero por las burlas que se generaron: según muchos internautas, lo vieron parecido a cualquiera menos al actor oriundo de Oklahoma. Desde “El hombre que se parece a Brad Pitt” inmortalizado por Diego Capusotto hasta Navajo, creación de José María Listorti, pasando por el ex futbolista y actual técnico Matías Almeyda. Incluso un usuario apostó a una cruza entre Benjamín Amadeo y Mostaza Merlo.

El Brad Pitt de Avellaneda que hizo explotar las redes

Otra situación divertida se dio cuando Laurita vio a su propia doble. “¿Sos yo? ¿Soy yo?”, preguntó, entre aturdida y divertida. Cuando la participante le confirmó que sí, que era su doble, la ex novia de Nicolás Cabré estalló en una carcajada: “¡Noooo! ¿Yo me río así? Esto es muy genial”. Ahí, Laurita le pidió que juntas hicieran la risa y la “original” confirmó la autenticidad del gesto: “Ay, sí, me tiro para atrás para reírme”, dijo. Sin dejar de abrazar a su doble, posaron frente a las cámaras sonriendo. Y le pidió con complicidad: “Escuchame, si alguna vez se me complica para alguna situación, te llamo y hacemos enroque”.

Laurita Fernández y su doble en Bienvenidos a bordo

Este lunes, también se destacó la joven parecida a Paula Chaves. La imagen que se vio en pantalla no dejó lugar a dudas. “¡Es igual!”, lanzaron todos los invitados del día al ver su rostro pegado al de la modelo y conductora. Oriunda de Lomas de Zamora, Daiana aseguró que “en todos lados” le dicen que parecida a la esposa de Pedro Alfonso.

Se presentó la doble de Paula Chaves en Bienvenidos a Bordo

