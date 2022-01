El radical cambio de look de Ester Expósito luego de blanquear su romance con Nico Furtado

Ester Expósito, cuando tenía el cabello rubio

Ester Expósito es sin dudas una de las figuras del momento. Es que a sus cortos 22 años, la actriz ya es reconocida por sus múltiples personajes, en especial por su participación en Elite, la serie adolescente que fue furor en Netflix. Además, su romance con Nico Furtado también la llevó a ser noticia, especialmente porque la relación con el uruguayo comenzó justo cuando a él se lo vinculaba con Eugenia La China Suárez, que además era en ese entonces acusada de ser la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Lo cierto es que lejos de toda polémica, la española se dejó ver a principios de año con el actor de El Marginal, paseando por Punta del Este, el lugar elegido por muchas de las celebrities para descansar y divertirse. La lente de Teleshow los captó dando un paseo por la ciudad uruguaya, de la mano y abrazados, y visitando Osaka, un reconocido restaurante de comida sushi, ubicado en Ovo Beach. A la pareja se la vio vistiendo looks relajados: él optó por una remera estampada, short y zapatillas, que complementó con un gorro piluso y anteojos de sol; y ella por una musculosa celeste y un short floreado, que cubrió con un saco tejido en red.

Tras este breve descanso, ahora Ester armó nuevamente sus valijas y emprendió un viaje rumbo a México, adonde está filmando una ficción. Y es desde este destino que decidió compartir su nuevo look, que seguramente se hizo para el papel que está interpretando. “Con una michelada celebro al personaje que voy a dar vida en un proyecto maravilloso, en este país que adoro”, escribió junto a dos postales en las que se la ve con un castaño suave con toques dorados, dejando atrás su clásico rubio, y tomando la bebida alcohólica mexicana que se prepara mezclando cerveza, jugo de limón, picante y sal. Al parecer, sus fans alabaron su nuevo color, ya que la imagen cosechó casi 5 millones de “me gusta” y también miles de comentarios.

Ester Expósito compartió dos postales para mostrar su nuevo color de pelo

Expósito y Furtado habían confirmado su noviazgo a fines de octubre, luego de dar varias pistas en las redes sociales durante semanas. Lo hicieron a través de una selfie que se tomaron en una fiesta de Halloween, en donde se la ve a ella lookeada como Megan Fox en Jennifer´s Body y a él detrás suyo, apoyado en su hombro izquierdo, apenas perceptible entre la oscuridad de la imagen y su pose, con ganas de esconderse y al mismo tiempo de asomarse a esta nueva oportunidad al amor.

Días antes, cuando había estallado el escándalo entre Wanda y la ex Casi Ángeles, también trascendió que Eugenia había tenido una breve relación con Furtado. En esa oportunidad, Ángel De Brito había asegurado que el uruguayo dijo “que fueron dos salidas nada más, que la historia con la China no subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar una cabeza ajena”. Y fue la periodista Karina Iavícoli quien reveló por qué Expósito se enojó con Suárez. “Eugenia lo llamó a Nico de vuelta. En este período. Pero él quiere hacer las cosas bien con Ester, así que se lo contó. Le blanqueó, como un voto de confianza...”, explicó en ese entonces en el programa Intrusos (América).

