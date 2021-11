Romance confirmado: la selfie de Ester Expósito junto a Nicolás Furtado en la fiesta de Halloween

Ester Expósito y Nico Furtado

Aunque Halloween ya es un recuerdo, las redes sociales todavía siguen recibiendo los coletazos de los festejos por la noche de brujas. A mitad de camino entre el terror y la diversión, los disfraces llegan de diferentes partes del mundo y los curiosos se agolpan para ver cómo los famosos celebraron la fiesta. Y en algunos casos, entre sangre, cuchillos y hechizos, puede haber lugar para el amor. O al menos, para algo muy parecido a eso.

La referencia es para Ester Expósito y Nicolás Furtado. La actriz española, una de las figuras de Élite, y el actor uruguayo, protagonista de El Marginal, vienen surfeando los rumores de noviazgo. Su historia, sumergida bajo los efectos avasallantes del escándalo protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez, cobra vida nuevamente, justo cuando la trama principal vuelve a transitar los rumores de divorcio.

La alocada fiesta de Halloween de Ester Expósito

El uruguayo se vio envuelto en la novela cuando se lo vinculó con la ex Casi ángeles, con quien compartió algunas salidas, y al participar del encuentro de futbol previo a los Premios Platino, donde compartió la cancha con Benjamín Vicuña, ex de la China. Según informaron en LAM, Furtado y Suárez empezaron a salir en Buenos Aires, antes que ambos emprendieran viaje a España para encarar diferentes proyectos profesionales. Incluso apareció una imagen de ellos tomando algo en un bar en Milán junto a unos amigos.

Sin embargo, apenas su nombre comenzó a sonar, el uruguayo le soltó la mano a Suárez y compartió fotos de la española Ester Expósito, con quien también se lo relacionó sentimentalmente a él y hace unos meses a Vicuña. “Las calles de Madrid y su gente”, escribió junto a una foto de la actriz de 21 años, que además de su consagración mundial con Elite, trabajó en diversas ficciones, entre las que se destacan Centro médico (2016), Vis a vis (2016-1028) y Estoy vivo (2017)

Nico Furtado y Lucas Velasco, disfrazados para Halloween

A casi dos semanas de aquella publicación, la historia entre ambos vuelve a cobrar entidad pública luego de un posteo de la madrileña. En su popular cuenta de Instagram, con más de 28 millones de seguidores, la actriz de Alguien tiene que morir publicó una serie de imágenes y videos de su celebración de Noche de Brujas. Lookeada como Megan Fox en Jennifer´s Body, se mostró junto a Miguel Bernardeau, compañero en la historia de Netflix, y se puso tan en la piel de su personaje, que hasta simuló quemar su lengua.

En medio de las fotos burbujeantes a todo color y con disfraces impactantes, se coló una selfie de corte íntimo. Todavía con la comisura de su boca mostrando restos de sangre, la actriz posa en primer plano frente al espejo, y con un vaso en su mano derecha. Detrás suyo, apoyado en su hombro izquierdo, está Nicolás. Apenas perceptible entre la oscuridad de la imagen y su pose, con ganas de esconderse, y al mismo tiempo de asomarse a esta nueva oportunidad al amor. Algo muy distinto a las imágenes que compartió en su Instagram, donde se lo ve disfrazado junto a su Lucas Velasco, su ex compañero en Educando a Nina.

La selfie de Ester Expósito y Nicolás Furtado

Nico suele ser muy reservado respecto a su vida privada y durante todos estos días no habló públicamente ni de los rumores con Suárez ni de la situación con Expóisto. . Durante el verano se mostró en el diario El País con quien habría sido su novia durante aproximadamente tres años, Josefina Presno. En diálogo con Teleshow la joven modelo uruguaya aclaró cuál era la situación entre ellos cuando él comenzó a verse con la China.

“La verdad es que no tengo nada para decir. Con Nico estamos separados hace tiempo, no me fue infiel ni pasó absolutamente nada malo entre nosotros. Es una gran persona y extremadamente respetuoso, sería incapaz de hacer algo así. Por suerte tenemos una hermosa relación, nos queremos mucho y siempre va a ser así”, aclaró a este sitio.

