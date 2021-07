“Fideomatch”, una divertida parodia del clásico programa de Marcelo Tinelli conducido por Ángel Di María

Fideomatch, la parodia de Polémica en el Bar conducida por Di María

“Señoras y señores, nos vamos directamente a... no sé por qué está con saco, me sorprende sobre manera, pero estamos comunicados con el Fideo Di María”, anunció el conductor Mariano Iúdica en un tramo de la emisión del martes de Polémica en el Bar (América). Y ahí es cuando apareció el humorista Roberto Peña caracterizado como Ángel Di María, el héroe argentino en la reciente final de la Copa América, quien a la vez estaba en modo Marcelo Tinelli.

Sí, con los modismos del conductor y en la escenografía retro del primer Videomatch, el Di María de Peña hizo un corazón con sus manos -del mismo modo en que el jugador festeja sus goles- estaba al frente de... ¡Fideomatch! Una entretenida parodia al clásico de los 90s en la medianoche de Telefe conjugada como juego de palabras con el apodo del delantero de la Selección Argentina de Fútbol y el Paris Saint-Germain.

“¡Hola Mariano! estamos muy contentos... saludar a toda la familia que está mirando Polémica en el Bar... ¡aquí comenzamos Fideomatch! Gracias por confiar en mí, Mariano”, dijo el Fideo de Peña. “¿Qué contenido tiene Fideomatch?”, quiso saber Iúdica. Y en el típico tono de declaración casetera de futbolista en la previa o al final de un partido, Fideo dijo: “Tenemos material e norme, estuvimos trabajando toda la semana, sabemos que el resultado es complicado, los otros tienen un buen equipo enfrente. pero nosotros más estamos contentos que Bolsonaro antes de la final”, bromeó en relación a los dichos del presidente de Brasil que auguró un 5 a 0 en favor de la selección anfitriona.

Roberto Peña caracterizado como Ángel Di María, al frente de "Fideomatch"

“Sabemos que no va a ser un partido difícil...”, insistió “Dí María”, al tiempo en que se rio y empezó a sorber el aire como si estuviera comiendo fideos. “Ángel, ¿que hacés?”, inquirió Iúdica. Y Fideo dijo: “No, eso me quedó de chiquito: cuando mi mamá me servía fideos, me contaba chistes... entonces yo para terminar de comerlo, me reía y se me metían los fideos...”. Entre las carcajadas en el estudio, el conductor aclaró: “Ahhh por eso le pusieron ‘Fideo’, no porque es flaco”.

“Tenemos unos bloopers buenísimos”, anunció Peña como Di María, haciendo un guiño al contenido con el que el programa conducido por Marcelo Tinelli se posicionó y pegó su primer salto de popularidad o aprobación por parte de los televidentes. “¿Hay bloopers en Fideomatch?”, dio el pie Iúdica. “Sí, señor y vamos con el primero: un muchacho que es como Brasil en la Copa América: empezó con todo y terminó en el pis... ¡mirá!”, bromeó Fideo y mostró un tape de Nazareno Mottola -uno de los humoristas del staff de Polémica...- cayéndose de un monociclo en La Noche de Mirtha, el programa que conduce Juana Viale en El Trece.

“Tenemos unos bloopers buenísimos”, anunció Roberto Peña caracterizado como Di María, sobre el contenido de "Fideomatch"

“Lo que pasa es que Nazareno es como Neymar: se tira tantas veces que cuando se hace pelota de verdad, nadie le cree”, fue el remate de Peña, haciendo alusión a la actitud del delantero brasileño durante los partidos.

Después, el humorista siguió presentando bloopers y virales, como por ejemplo uno “para los más chiquititos, uno de superhéroes”, fue el preludio para un simpático video en el que una persona caracterizada como El Chapulín Colorado asistió a un Batman con su trunco “Batimovil”.

SEGUIR LEYENDO: