Gastón Dalmau sorprendió a sus seguidores publicando una tierna foto de su infancia

Gastón Dalmau fue el campeón de la segunda edición de Masterchef Celebrity

Luego de haberse convertido en el ganador de la segunda edición de Masterchef Celebrity (Telefe), la popularidad de Gastón Dalmau no para de crecer. En los últimos meses, se registró una suba en cuanto a sus seguidores en las redes sociales y son cada vez más los que quieran saber sobre el actor de Casi Ángeles.

Es que el actor, quien había optado por mantener su vida privada en resguardo y un marcado perfil bajo, de a poco se va soltando y va revelando distintas facetas por fuera de su trabajo actoral. Por estos días, se supo que Dalmau llevará adelante un proyecto gastronómico junto a Damián Betular, uno de los jurados de Masterchef Celebrity y con el que mejor buena química trabó a lo largo del certamen. Al negocio, que será una pastelería y café, lo bautizaron Betudal -combinación de los apellidos de ambos- y verá la luz en los próximos meses en Buenos Aires.

En las últimas horas, Gastón se prestó al clásico juego de preguntas y respuestas en Instagram, abriéndose ante la curiosidad de sus seguidores bajo el título de “Contesto un par”, junto con un emoji que guiña un ojo. Y entre las respuestas que fue dando Dalmau, llamó la atención que accedió a un curioso pedido por parte de uno de sus fans: “Una foto de cuando eras niño!”.

El actor no dudó y publicó la pregunta junto con una foto tierna en la que se lo ve viviendo su infancia en su Coronel Suárez natal. Una imagen inédita que provocó cataratas de reacciones amorosas entre sus fanáticos.

La foto retro de Gastón Dalmau (Foto: Instagram @gastondalmau)

“Estoy feliz por lo que logré. Jamás me lo hubiera imaginado. Sentí el amor de la gente, descubrí a un nuevo público. Otros se habían quedado con un personaje. Ahora me conocieron a mí: me vieron enojarme, reír, llorar. Me descubrieron. Acá no actué, no hice un personaje. El premio es llevarme el amor de la gente. En las redes hay mucho odio, pero yo siento que hay poco hacia mí”, le dijo Dalmau a Teleshow luego de haber ganado el reality de cocina.

“Mi plan ahora es volver a mi casa de Los Ángeles. La idea es ir de vacaciones, descansar, hasta que termine el verano allá. Me esperan mi perro, Roger, y José, mi pareja. Cuando hablo de mi familia me refiero a ellos”, contó el actor de 37 años en la misma entrevista, revelando el nombre de su novio.

Es que Dalmau está instalado en los Estados Unidos desde hace un tiempo. Cuando aceptó participar de Masterchef Celebrity, estaba viviendo en West Hollywood, Los Ángeles, donde vive la mayoría de las celebridades internacionales. Allí el actor muestra su talento desde hace varios años en la industria del cine. Por caso, fue parte del equipo de producción de Marvel y trabajó junto a Scarlett Johansson.

Hoy su vida transcurre en los Estados Unidos. Por eso, el ex Casi ángeles aprovechó la oportunidad para volver a la Argentina, visitar a su familia, amigos, aquellos con los que estaba acostumbrado a ver algunas semanas al año cuando viajaba por alguna ocasión en especial. “Son dos meses”, pensó en una primera oportunidad. “Pero después se extendió...”, dijo sobre su estadía en el país hasta consagrarse campeón.

