Por qué Reina Reech le dijo que “no” a una propuesta íntima de Luciano Castro: “Las palabras sobran”

Reina Reech contó por qué le dijo que no a Luciano Castro (Video: "Los Mammones", América)

A buen entendedor, pocas palabras. Fue la máxima y el modo que aplicó Reina Reech para revelar de manera sugerente que rechazó la propuesta íntima que le tendió el actor Luciano Castro. Según su recuerdo, fue cuando ambos compartían cartel en Lalola -la serie de 2007 protagonizada por Carla Peterson y el galán- en la que la bailarina participó como Carola Aguirre, una mujer sexy, con afectados modismos de clase alta y pareja de Donato Aguirre, el personaje interpretado por Luis Ziembrowski.

Invitada a Los Mammones (América), el programa que conduce Jey Mammon, Reina se sometió a “las 21 de las 21″, la habitual sección de la entrevista, en el que a través de 21 preguntas cortas y picantes, los invitados se sueltan y suelen dejar anécdotas divertidas después de responder por “Sí” o por “No” con una paleta.

“¿Te irías de campamento con Luciano Castro? I don’t understand this question (No entiendo esta pregunta)”, señaló Mammon en inglés, desconcertado por ese punto en el cuestionario preparado por su producción. Sin esperar por una respuesta en el piso del programa, Reech dijo: “Hice Lalola con Luciano Castro, pero no me iría de campamento”, amplió ella al mismo tiempo en que mencionó la coincidencia de ambos en el elenco de la serie dirigida y escrita por Sebastián Ortega.

Reina Reech en Lalola (Video: Youtube @lalola)

Entonces, Jey insistió: “¿Te irías de campamento con Luciano Castro?”. Ella no dudó y levantó la paleta del “No”. “¿Por qué?”, indagó Mammon. Y Reina disparó: “ Por que ya le dije que no en Lalola. ¿Para qué voy a ir al campamento ?”, dijo y recibió una sonora y sorprendida ovación por parte de los panelistas Gabriel Schultz y Silvina Escudero. “Subió la apuesta”, arengó Schultz. “Wait a minute, wait a minute (’Un minuto, un minuto’) frenó el conductor, nuevamente en inglés. “¿A qué le dijiste que no?”, le preguntó a Reech mirándola a los ojos.

“Jey, las palabras sobran”, cerró la actriz y bailarina, sin querer agregar más y devolviendole la mirada al humorista. “No, no, está bien. ¿Es así como entendí?”, dijo Jey buscando complicidad y sin querer contradecirla. “Es así como entendiste”, cerró ella como una diva y despejando las dudas del conductor.

En otro tramo de “Las 21 de las 21″, Mammon le preguntó: “¿Hiciste la chanchada en bambalinas alguna vez?”, respecto a su actividad sexual en paralelo a tantos años sobre los escenarios. Y Reina tampoco dudó en ser contundente: “¡Sí! Por todos lados”, respondió divertida. Y ejemplificó: “En el camarín, los baños... en el escenario no: es un poquito más complicado porque siempre hay gente”, cerró entre más risas.

Reina Reech con su nieto Belisario en brazos. En la foto, también están Toribio y Juana Repetto, hija de Reina

A fines de junio, Reina expresó su felicidad por la llegada de Belisario, el segundo hijo de Juana Repetto, su hija. “Hija sos una leona, se te ve tan plena en cada foto y videos del parto que me llena de emoción y alegría”, escribió Reech. “Te admiro como mujer, como Mamá y te amo profundamente”, halagó la coreógrafa.

Luego del nacimiento de su segundo nieto, Reina compartió sus sensaciones al conocerlo. Fue a través de una tierna postal familiar, en la que se lo ve a Belisario durmiendo en los brazos de su abuela, que mira a cámara con una sonrisa de indescriptible felicidad. A su lado, Toribio observa a su hermanito, mientras recibe un abrazo y un beso lleno de ternura de su mamá, Juana. “Amándonos”, describió Reech.

