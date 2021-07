Luis Ventura reveló que lo llamaron de Masterchef Celebrity: “El que cocinó en el infierno, puede hacer papas fritas para el purgatorio”

Luis Ventura habló de la posibilidad de sumarse a Masterchef Celebrity (Moskita Muerta - La Once Diez)

Ya sin ocupación en las tardes de América, luego de que Alejandro Fantino terminara su ciclo para tomar la conducción de Intratables y dejara su lugar a Karina Mazzocco, Luis Ventura habló de sus próximos pasos en el ámbito laboral. Todavía con aire en el canal de Palermo, con su habitual programa de los sábados -Secretos verdaderos- y la participación en Polémica en el bar, el periodista disfruta de las tardes libres mientras baraja opciones de cara a lo que vendrá.

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli para Por si las moscas, Ventura repasó de manera positiva su experiencia en Fantino a la tarde, y puso el foco en las cuestiones afectivas. “Me permitió hasta un reencuentro con (Marcela) Tauro, ayudó a recomponer muchas cosas, yo soy un hombre de buena voluntad y ella también y elegimos olvidar”, señaló en referencia a su ex compañera en Intrusos, con quien estuvo siete años sin hablarse luego de su salida del programa de espectáculos.

En el ciclo de La Once Diez, Ventura contó cómo vivió el primer cara a cara con su compañera. “Al principio fue frío, pero después pasó. Fue algo que pasó en un momento muy difícil de mi vida, cuando estás en carne viva, duele. He tenido algunos acercamientos con otras personas y no soy Dios para condenar”, explicó.

El reencuentro entre Luis Ventura y Marcela Tauro se sumó a "Fantino a la tarde"

De cara al futuro, el conductor de Secretos verdaderos se refirió a los rumores que lo ubican en la tercera temporada de Masterchef Celebrity. “Alguien me llamó, por respeto a mi trabajo y a mi canal, no hablé”, explicó el periodista, y amagó con tirarla afuera. “Estoy pasando esta mini vacación vespertina, miro el solcito, camino por el barrio”.

Sin embargo, y siempre que se acomoden las cuestiones contractuales -”tendría que estar pidiendo permisos y habilitaciones”, apuntó- el periodista se mostró dispuesto a aceptar la propuesta. Y justificó su postura con una respuesta cargada de simbolismo: “El que cocinó en el infierno, puede hacer papas fritas para el purgatorio”, expresó, ante la sorpresa de las conductoras.

“¿Vos cocinás algo, Luis Ventura, o cero?”, preguntó Moskita Muerta y el periodista se explayó sobre su estilo culinario: Yo vivo cocinando, soy un cocinero de creatividad. Yo no te cocino los platos tradicionales, abro la heladera y con lo que tengo, preparo. Hago cosas locas, te mezclo fideos de dos días con polenta y te hago una tortilla”, explicó. Si estará o no en el reality es una incógnita, sin embargo, en su cuenta de Instagram compartió una fotografía con un texto sugerente: “Tiempos de meditación, trabajo y cocina... Las ollas, sartenes y cucharones son buenos amigos”.

El posteo de Luis Ventura: ¿Un guiño a Masterchef? (instagram: @luisventurasoy)

Conocedoras de su carácter vehemente, las conductoras lo consultaron sobre cómo se tomaría las devoluciones del implacable jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Ventura se mostró dispuesto a aceptar las críticas, pero con una salvedad. “No me bancaría algunas patoteadas, no me las banco en ninguna de sus especies”, destacó, y cerró con una frase marca registrada: “Tengo archivos de todos”.

Luego de dos temporadas exitosas, el reality gastronómico que conduce Santiago del Moro por Telefe empieza a armar el rompecabezas de su nueva edición. Entre los rumores, también sonó el nombre de Wanda Nara. Primero, lo pidió Betular como uno de sus deseos para la nueva etapa. Y a pesar de algunas dudas de la empresaria, la que se mostró de acuerdo fue su abogada Ana Rosenfeld. “A Wanda le encantan los desafíos. Tiene una diversión y una chispa que la hace Wanda. Y si viene Masterchef, bienvenido sea”, señaló. “Me la imagino haciendo todo a Wanda. No le dice que no a nada que la emocione: estuvo en el Bailando, en el Cantando, Soñando... fue a todos los lugares a los que la invitaron”, señaló la letrada.

