Sofía Jujuy Jiménez recordó su mala experiencia laboral con Horacio Cabak: “Me maltrató adelante de todos los camarógrafos”

Sofia Jujuy Jiménez contó más detalles del maltrato que sufrió por parte de Horacio Cabak (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand" - El Trece)

En el verano, Sofía Jujuy Jiménez fue convocada para conducir junto a Horacio Cabak Informados de todo, un magazine matutino por América, propuesta que aceptó pero que se terminó convirtiendo en su peor experiencia laboral por la mala relación que se generó entre ambos compañeros.

Si bien en entrevistas pasadas la modelo había relatado los maltratos que sufrió por parte de Cabak, este domingo fue invitada al programa Almorzando con Mirtha Legrand, que conduce Juana Viale desde marzo de 2020, donde contó más detalles de lo ocurrido. “Me pasó este año que estaba haciendo una conducción en América con Horacio Cabak de compañero y me fue muy difícil. Era una dupla donde las tareas se tenían que compartir y eso no estaba pasando”, comenzó relatando.

“¿Pero eso por qué, no tenían compatibilidad?”, le consultó la conductora. A lo que la actual participante de La Academia expresó: “Fue muy difícil todos los días tratar de tener mi lugar. Era rarísimo lo que sentía y lo que vivía, había un doble discurso. De repente un día estaba todo bien y al otro día no. Tenía que imponerme, plantarme”. “Yo creí que había buena relación, después empecé a pensar que no le caía bien. No me había pasado nunca. Tengo 30 años y empecé a trabajar en la tele hace 11 años y ésta fue la primera vez que la pasé mal”, agregó.

En ese contexto, Jujuy contó el momento en el que “explotó todo al aire”. “Hubo una situación horrible en la que me empieza a maltratar adelante de todos los camarógrafos. Yo estaba temblando, con nervios. Traté de ser profesional y respirar profundo. Fue el 28 de enero, se terminaba el mes y teníamos que extender. Yo decía: ´¿Por qué tengo que trabajar pasándola tan mal?´. Finalmente, se extendió igual, la gente del canal habló para solucionarlo y ahí se acomodó todo”. Y dio su punto de vista sobre por qué Cabak cedió en su postura: “Quedó muy expuesto, fue muy feo, no estuvo bueno para nada, no se lo deseo a nadie”. Por último, analizó: “Creo que tiene que ver con esto de las generaciones. El concepto machista del hombre que piensa que sos más chica y mujer no sabés nada. Pero bueno, no me achiqué, me planté y resolví la situación”.

Horacio Cabak y Jujuy Jiménez durante su cruce en Informados de todo

A principios de mayo, Jiménez había sido invitada al ciclo Hay que ver, en donde también se había explayado al respecto. “A él le sacás la ficha, que cumple con ciertas características que son evidentes. Él es eso que ven al aire: es un tipo difícil, soberbio... de esas personas que te saludan un día sí y un día no, raro. Y no fluíamos al aire. Creo que a todos en los trabajos nos sucede, en cada rubro hay una cuestión de quien tiene el poder”, dijo en aquella oportunidad.

En el plano laboral, actualmente Sofía forma parte del ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde si bien estaba teniendo una buena performance, el jueves pasado le informaron que tenía una fractura de costilla, motivo por el cual deberá ser reemplazada al menos en el siguiente ritmo. La participante había ido al médico por los dolores de espalda que la aquejaban y recibió el diagnóstico de la lesión grave en su costado derecho. Por el momento, no se sabe cuánto será el tiempo de recuperación.

