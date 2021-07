El mensaje de Nico Vázquez a su mamá después de la tragedia de Miami: “No veo la hora de terminar esta cuarentena para abrazarnos”

Nico y su mamá, Mirta

Tanto Nico Vázquez como su esposa, Gimena Accardi, se salvaron de milagro. La pareja de actores estaban alojados en el edificio que se derrumbó en la madrugada del pasado jueves 24 de junio en Miami, Estados Unidos. Pero esa noche, a diferencia de otras, habían ido a cenar afuera. También habían decidido pedir postre, algo que nunca hacían y que demoró su regreso al hogar. Así las cosas, luego de estacionar su auto en la cochera del complejo y cuando el ascensor se detuvo en el hall, ambos se dieron cuenta de que algo malo estaba pasando. Y pudieron correr hasta salvar sus vidas. Cinco minutos antes o cinco minutos después, la historia hubiera sido otra...

La noticia de que el ex Casi Ángeles y su compañera podrían haber sido víctimas de la tragedia preocupó a todos. Y ellos mismos se encargaron de avisar, lo más rápido que pudieron, que estaban sanos y salvos. Pero también fue Mirta Mantovani, la madre de Nico, quien recurrió a su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a todos sus conocidos. “Quiero agradecerles todos los mensajes de amor que recibí en estos días. El amor siempre hace bien. De todo corazón, gracias”, escribió en una de sus historias. Y, horas más tarde, compartió un profundo mensaje: “Cada persona viene a este mundo con un destino específico tiene algo que conseguir; tiene que mandar algún mensaje, tiene que completar algún trabajo. No estás aquí accidentalmente, estás aquí significativamente. Hay un propósito detrás de ti”.

Lo cierto es que, pese a estar en shock y haber perdido todas sus pertenencias, Nico y Gimena pudieron regresar a la Argentina en un vuelo privado el pasado martes. Sin embargo, por el decreto que exige que todos los que llegan al país deben realizar una cuarentena obligatoria de siete días por la pandemia del COVID-19, ninguno de los dos pudo reunirse todavía con sus seres queridos. Y este domingo, día del cumpleaños de la mamá del actor, todos dejaron en claro que no veían la hora de encontrarse.

El posteo de Mirta y el comentario de su hijo en Instagram

“¡Gracias, Dios, por los hermosos seres de luz que me regalaste en esta vida! ¡Mi familia! Los amo con toda mi alma y más...¡Y feliz cumple para mí!”, escribió Mirta bajo una foto en la que se la ve junto a su esposo, hijos, nuera y nietos. Cabe recordar que la mujer ya sufrió la irreparable pérdida de Santiago, su hijo menor, quien falleció inesperadamente en diciembre de 2016 mientras disfrutaba de unas vacaciones con amigos en República Dominicana.

Como era de esperar, el comentario de Nico no tardó en llegar.”Sos una leona. ¡Qué suerte tengo que me hayas elegido! No veo la hora de terminar esta cuarentena para abrazarnos mucho. Falta nada. Orgulloso de vos. ¡Gracias por tanto amor! ¡Te amo! ¡Siempre juntos!”, escribió el actor. Y Gimena se sumó diciendo: “Te amo, Mir. Feliz cumple. Ya falta poco para abrazarnos”.

Después de regresar a su casa, Nico subió una foto junto a la ex Separadas y, entre otras cosas, reflexionó: “Unos días antes escribía esto en el posteo de mi cumpleaños: ‘De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir’. Entiendo que esto no es común que ocurra, por eso mismo más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer como lo hice siempre. Una vez más me toca pasarla con mi compañera, una guerrera única y eso ya no me sorprende. Estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre”

