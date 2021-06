Sofía Jujuy Jiménez dio negativo de coronavirus y ya ensaya con otro bailarín para el duelo de ShowMatch

Sofía Jujuy Jiménez durante su fallida interpretación de Rosalía (Foto: Franco Fafasuli)

Esta mañana se supo que Nacho Saraceni, el partenaire de Sofía Jujuy Jiménez en ShowMatch, había dado positivo de covid-19 y debía suspender su participación en La Academia. Por este motivo, la modelo estuvo aislada aguardando del resultado del test para saber si podrá o no regresar al ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. “Estoy esperando el resultado de hoy sea negativo para poder defender el duelo”, señaló la participante, muy preocupada en una entrevista para Los Ángeles de la Mañana.

Por la tarde, llegó el alivio con la noticia más esperada por la jujeña. “Por suerte di negativo junto a Carli (Lanzi), mi coach”, anunció en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez). En la entrevista, reveló que Nacho “sigue con covid, pobrecito, la está pasando dentro de todo no tan mal, pero está aislado solo y sufriendo desde su casa, porque él tiene muchas ganas de defender lo que nos toca defender en la pista”, agregó.

Jujuy Jiménez y Nacho Sarraceni en su última actuación en ShowMatch: El bailarín será remplazado por Facu Giordano (Foto: Franco Fafasuli)

La modelo se hizo el test por la mañana y una vez que supo el resultado negativo empezó a ensayar en persona con su nuevo partenaire, luego de haberlo hecho por zoom durante el período de aislamiento: “Facu (Giordano), que es un genio, recién lo conocí. Estoy con él y con Carli, y la rompe, hace que todo sea más fácil. Se va a quedar también para el próximo ritmo”, adelantó en referencia al shuffle, el exigente próximo paso que plantea La Academia.

Sofía afrontó la instacia de “Imitación Perfecta” en la piel de Rosalía y junto a Nacho Saraceni no tuvieron la mejor de las performances. Interpretó el tema “Con altura”, y no fue muy bien recibido por el jurado. “Me parece que lo que faltó fue un poco de energía. Para ser Rosalía, faltó un poquito de contundencia. No me gustó”, señaló Ángel de Brito, antes de ponerle un 3. Pampita, con el voto secreto, valoró la intención, pero marcó que faltó pisada escénica y fuerza. Jimena Barón calificó con un 4 y objetó la elección musical. Mientras que Hernán Piquín coincidió con sus compañeros y completó la ronda con un 5. En total, doce puntos, de los puntajes más bajos de la ronda que deberá revalidar en el duelo, esta vez con nuevo partenaire.

Sofía en plena imitación de Rosalía (Foto: Franco Fafasuli)

Cabe recordar que luego de que se confirmaran la seguidilla de contagios en su programa, Marcelo Tinelli decidió recurrir a su cuenta de Instagram para hacer su descargo. Y dejó en claro que ya se habían tomado las medidas correspondientes. “A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire, y en cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados”, comenzó diciendo el conductor.

Y luego continuó: “No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística. Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar”.

