Jujuy Jiménez está aislada porque su bailarín tiene coronavirus: peligra su participación en el duelo de La Academia

Jujuy Jiménez y Nacho Saraceni

En ShowMatch, varios integrantes se contagiaron de coronavirus, una situación que es bastante común entre los trabajadores de la televisión por la pandemia. Ahora, Nacho Saraceni, el partenaire de Sofía Jujuy Jiménez, dio positivo de covid-19 y no podrá volver a bailar en La Academia. La modelo se encuentra aislada a la espera de que le den el resultado del test para saber si podrá o no regresar al ciclo que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece.

“Estoy esperando el resultado de hoy sea negativo para poder defender el duelo”, señaló la participante, muy preocupada en una entrevista para Los Ángeles de la Mañana. En la gala de las imitaciones, Jujuy interpretó a la cantante Rosalía y obtuvo 12 puntos de parte de los integrantes del jurado integrado por Ángel de Brito, Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín. Por este puntaje bajo va directo al duelo.

“El bailarín de Sofi se siente bien y tiene un reemplazo. Tuvo un poco de fiebre y dolor de espalda. Quedó aislado todo el equipo y justo mañana tienen que ir al duelo Jujuy. Gracias a Dios no va a hacer de Rosalía, sino otra cosa que me dijeron que está buena. Pero tiene un nuevo bailarín y tuvieron que rearmar todo”, explicó Ángel en su programa.

El bailarín de Jujuy Jiménez tiene coronavirus (Video: LAM, El Trece)

Luego, se comunicaron con Nacho para saber cómo estaba transitando la enfermedad. “Por suerte estoy bien, no me pegó muy fuerte así que estoy bastante agradecido. Tengo apenas un poco de dolor corporal todavía, pero desde el viernes que no tengo fiebre. Tuve un día solo”, manifestó el bailarín. “La primera noche me quedé pensando mucho en Sofi, porque bailamos pegados, en el trabajo, que teníamos el duelo. La pasé mal porque me quedé maquinando todo el tiempo. No me llegué a asustar”, agregó.

Este domingo, el participante recibirá el alta médica, sin embargo no podrá volver en el próximo ritmo, el shuffle, a La Academia. “Lamentablemente lo voy a mirar de afuera. Me cuesta mucho, pero Sofi tiene que ensayar con el nuevo bailarín”, manifestó Nacho, quien recién podría volver a la pista para bailar música disco.

De esta manera, Jiménez siente una gran incertidumbre por lo que pasará con su participación en el certamen: “Estoy ensayando por Zoom, es rarísimo... Si (el test) me da negativo, hoy lo voy a conocer al nuevo bailarín, Facu Giordano. Pero si me da positivo no sé lo que pasará”.

Cabe recordar que luego de que se confirmaran la seguidilla de contagios en su programa, Marcelo Tinelli decidió recurrir a su cuenta de Instagram para hacer su descargo. Y dejó en claro que ya se habían tomado las medidas correspondientes. “A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de COVID-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire, y en cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados”, comenzó diciendo el conductor.

Y luego continuó: “No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística. Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar”.

