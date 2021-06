Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la polémica salida de Alex Caniggia de Masterchef Celebrity

Tinelli bancó a Alex Caniggia

Alex Caniggia se convirtió en uno de los participantes más populares de Masterchef Celebrity 2. El joven logró alzarse con algunos elogios y con varias críticas por parte de los jurados y llegó a las instancias finales del reality conducido por Santiago Del Moro. De repente, el mediático faltó a una grabación del programa de Telefe y se generó un enorme escándalo: Caniggia asegura haber renunciado, mientras que el jurado señala que lo descalificaron de la competencia.

En La Academia, Marcelo Tinelli le preguntó a Charlotte Caniggia sobre la polémica salida de su mellizo de Masterchef Celebrity. “¿Qué le pasó? ¿Lo rajaron de la competencia?”, le consultó el conductor de ShowMatch. “No, no lo rajaron, él se fue”, respondió la participante que estaba disfrazada como Amy Winehouse en la gala de imitaciones a famosos cantantes.

“Ah, renunció”, confirmó Tinelli. La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia aprovechó para aclarar lo que había pasado con más detalles: “Renunció, pero no está enojado, porque es tranquilo, es bueno él”. El conductor señaló: “Yo lo banco, es amigo de mi hijo también, se adoran. Francisco siempre me dice que lo tengo que traer. ‘Llevalo, llevalo’, me pide siempre”.

En esa gala, la mediática, acompañada de los bailarines Nacho Gonatta y Martín Gómez Lencina, interpretó a Amy Winehouse a través de “Rehab”, uno de sus hits. Pero tuvo una fuerte pelea con Carolina Pampita Ardohain. Todo el lío comenzó porque la participante había criticado a los jurados a través de su cuenta de Instagram. Y cuando Tinelli le preguntó sobre este tema, Charlotte aseguró: “Siento que podrían haber sido un poco más amables conmigo como con otros participantes”.

“No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución del jurado”, le dijo la también conductora del programa Pampita Online. Caniggia le respondió: “No, yo me la banco. Pero hay maneras de hablar las cosas”. Enojadísima, Ardohain le contestó: “Pero salir a decir que el jurado es una mier...no es bancársela, justamente”.

La discusión siguió unos minutos más hasta que la jurado criticó con dureza la imitación que había realizado de Amy Winehouse: “Te voy a decir la verdad: bailás horrible, espantoso y estás en tu peor temporada de todas. Siento que no estás ensayando nada”. Y luego agregó: “La coreo que trajeron y presentaron, subiste y bajaste desprolija los trucos, las puntas de los pies dobladas, la bajada del escenario como una pasada...Todo con una actitud lavada como que no lo estoy haciendo con todo el corazón. No se nota eso que vos decís que tenés y que ensayás. No lo vemos. Y no somos una mier..., esto es una competencia y tenemos que decir cuando no nos gusta. Estamos en nuestro derecho. Y, aparte, estamos haciendo nuestro laburo. Sos una irrespetuosa y una maleducada al decir que somos una mier...”.

Mientras que Jimena Barón coincidió con su compañera de estrado: “No me divierte para nada esta situación”. Charlotte se defendió: “Yo quiero venir con la mejor onda, pero me tratan mal”. Respecto a la performance, la cantante señaló: “Estabas medio sonámbula por la pista. No me pareció inteligente la elección, porque Amy no baila. Se notó que bailaste enojada con nosotros”. La mediática se volvió a quejar: “Yo veo que otros participantes lo hacen más o menos y los tratan bien. Y a mí me matan. Hay formas y formas”. En total, recibió 16 puntos de los miembros del jurado.

