Charlotte Caniggia habló de su pelea con Pampita: “No soy rencorosa, no odio a nadie”

Charlotte junto a Marcelo Tinelli y Nacho Gonatta (Foto: Franco Fafasuli)

Charlotte Caniggia tuvo una noche caliente en la gala del lunes de La Academia de ShowMatch (El Trece). Acompañada por el bailarín Nacho Gonatta, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis llegó a la pista con su imitación de Amy Winehouse y tuvo un áspero cruce con el jurado, especialmente con Carolina Pampita Ardohain.

En julio del 2020, Charlotte se había incorporado al panel de Pampita Online (KZO), pero duró sólo un programa: renunció después de que la cruzaran con Yanina Latorre, con quien justamente había pedido no enfrentarse. “La pasé como el culo”, le contó la hermana de Alexander a Jey Mammon en febrero de este año, cuando recordó su efímero paso por el magazine que conduce la modelo.

Así las cosas, luego de criticar al jurado en las redes sociales acusándolo de estarla “denigrando y maltratando como persona”, la mediática discutió con Pampita y la acusó de tratar “mal a la gente”. Pero Carolina no se quedó callada y le dijo que era “una irrespetuosa” y que bailaba “horrible”. Y, minutos más tarde, en diálogo exclusivo con Teleshow, Charlotte trató de restarle importancia a la situación. “Ya fue”, dijo. Pero consideró que los jueces la trataron “muy mal”.

El descargo de Charlotte Caniggia después de su pelea con el jurado

“Yo soy muy educada, porque siempre me callo la boca y trato de no armar peleas. Me caía bien Pampita, fui a trabajar con ella y me pasó esta situación que nunca había contado, porque yo soy super respetuosa y no quiero armar lío con nadie. Pero bueno, me tocó contarla”, dijo Charlotte sobre la pica del pasado. Y amplió: “Yo pedí que no me cruzara con Yanina (Latorre) al aire y al final lo hizo. Lo sentí como una traición porque yo era nueva, supuestamente iba a ser panelista, iba a trabajar con ella y no me gustó esa actitud”.

Pese a esto, dijo: “No soy rencorosa, no odio a nadie, me da igual. No pasa nada”, como quitándole importancia al hecho. “Yo no tengo problema con nadie. Trato de pasarla bien, de hacer un buen show, ser simpática. Son cosas que pasan. No pienso en renunciar, estoy bien”, cerró.

En cuanto a lo personal, Charlotte dijo estar “muy bien”, sin dar detalles. Y tampoco quiso opinar sobre Mariana Nannis y Claudio Paul. “No veo nada, prefiero evitar las noticias y no hablar de mis padres. Estoy en contacto con ellos, obvio, son mis papás. Pero no quiero hablar de ellos”, puntualizó.

Hernán Piquín habló sobre la pelea de Charlotte Caniggia con el jurado

Luego, con la experiencia que le dio haber participado de varias ediciones del Bailando... y ahora en su rol como juez, Hernán Piquín opinó al respecto: “Charlotte es así, impulsiva, todo te lo dice y después se arrepiente... es una anécdota más. Realmente, nosotros o por lo menos de mi parte, no creo que la hayamos maltratado. Hay que ver como ella viene al programa para recibir a lo que se le dice. Por ahí está expectante de una nota alta y cuando recibe una nota baja, por ahí se frustra. Esto es un concurso, es televisión, es un show. Hay que venir, divertirse, divertir al televidente, divertir a nosotros que somos los que vamos a puntuar”, dijo el bailarín.

A modo de consejo, tanto para Caniggia como para el resto de los participantes de La Academia, Piquín dijo: “Tiene que ser inteligente. Todos tienen que serlo y jugar este juego. Yo estuve como participante y a veces me ponía mal, hasta que empezás a ver que esto es realmente un juego. A los participantes les digo que se animen a jugar, que se diviertan, que no vengan con líos. Nosotros no venimos a maltratar a nadie. estamos ahí sentados y tenemos que dar un puntaje”.

