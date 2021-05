A días de ser madre, Natti Natasha presentó su nueva canción junto a Becky G: “He podido trabajar muchísimo estando embarazada, el doble que antes”

Entrevista con Natti Natasha: a días de que nazca su hija, presentó una nueva canción con Becky G

“ Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam pam pam, ram pam pam pam (...) / Ram pam pam pam, tengo otro que me lleva a la disco a perrear ”, rima Natti Natasha en un estribillo infeccioso proveniente de la cepa pop del reggaetón y que rebota más que las pelotas de básquet rosadas del videoclip que le ponen imaginario y figura a la canción en cuestión. Y que, claro, se llama “Ram Pam Pam”: es el tercer adelanto de su próximo disco y también la reedición de la dupla exitosa con Becky G, después de “Sin pijama”. En las imágenes, Natti ya estaba embarazada pero pocos lo sabían: se rodó en diciembre de 2020 y todavía faltaban dos meses para que lo contara públicamente.

“Cuando supe que estaba embarazada, decidimos hacer todos los videos para el disco. Entendí que con la barriguita bastante grande, no me iba a dar mucha oportunidad. Así que créeme que le metimos: durante 11 días, hicimos 10 videos. Fue bastante trabajo, pero valió la pena. En todos los videos que van a ver pronto, me van a ver embarazadita. No se va a notar tanto, pero está ahí, está ahí”, avisa Natti, entre risas, en una conversación con Teleshow.

Desde Miami, la cantante nacida hace 34 años en República Dominicana como Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, habla a pocos días de dar a luz a su bebé: “La fecha probable de parto está entre el 25 y el 28 de mayo. Y me está yendo super bien: gracias a Dios me ha dado la oportunidad de trabajar, porque entiendo que hay algunas mujeres que no lo pueden hacer mucho, que algunas lo pasan un poquito peor que otras. He podido trabajar muchísimo estando embarazada, diría que el doble que antes. Y estoy muy feliz, estoy contenta con esta bendición, porque lo quería bastante”, asegura. Natti está en pareja con Rafael Raphy Pina su mánager y futuro marido, con quien tendrán una hija. ¿El nombre? Lo están decidiendo a través de encuestas de las que participan sus millones de seguidores de Instagram.

“La fecha probable de parto está entre el 25 y el 28 de mayo", dijo Natti Natasha (IG: @nattinatasha)

La bendición llegará luego de tratamientos y frustraciones que atravesó la cantante de “Criminal”: en 2007, y por unos quistes ováricos, se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirparle una trompa de Falopio. El doctor que la atendió le informó que, por más que lo intentara, no iba a poder quedar embarazada de manera natural. Cuando tomó la decisión de la mapaternidad con Pina, comenzó un proceso de la fertilización in vitro que terminó por desvanecerse: ”Me ponía de tres a cuatro inyecciones de hormonas cada noche”, recordó. Y antes de que la pareja decidiera si probar con otro tratamiento hormonal, comprar óvulos o adoptar, Natti quedó súbitamente embarazada: “A las mujeres que pasan por una situación como esta, quiero decirles que no deben limitarse a nada por la opinión de nadie. En esta vida todo es posible”, alienta.

En línea con su momento y también con la celebración que se dará en algunos países de América, este domingo 9 presentará por primera vez un show global vía streaming que se transmitirá única vez y que se titula Concierto Especial del Día de las Madres. “Dedicado a ustedes. Es un regalo para todas las madres del mundo”, dice Natti, a quien, ahora sí, se la verá con una enorme y radiante panza.

Natti Natasha x Becky G - Ram Pam Pam

Acerca de volver a unir fuerzas y versos con Becky, Natti aseguró que fue “súper rico porque es una canción en la que ambas creemos muchísimo. Sentimos, desde que escuchamos ese primer corito ‘Ram pam pam’, que tanto la parte de ella como la parte mía, de ampliarla de la manera que nosotras sabemos hacerlo, iba a ser mucho más grande. Se sintió espectacular volver a trabajar con alguien con quien tengo tanta química”.

Los versos del dúo fueron motivados por una idea acercada por Pina, en la que también trabajaron Daddy Yankee, Justin Quiles y Elena Rose en la composición. Dice Natti que, en cuanto escuchó el demo, “me encantó el concepto de como este chico que me trataba mal, pues, ya no va a estar en mi camino, porque tengo un novio nuevo que me hace ‘ram pam pam’. Al enviarle esa idea a Becky, sentíamos que era para las dos. Es una canción divertida donde tenemos un empoderamiento femenino y en general... porque no solamente lo vemos para las mujeres: lo vemos para los hombres, también”, definió.

A la vez, Natti remarcó la importancia de colaborar entre mujeres: “La competencia sana es buena, lo que es malo es la rivalidad. Que no debería nunca existir, porque yo siento que cada chica tiene su flow, su estilo, su esencia. Y eso es muy importante: entender esa parte de nosotras, lo que cada una aporta a los proyectos, para simplemente seguir haciendo buena música, porque de eso se trata. Y seguir luchando para que el movimiento de las mujeres siga en crecimiento, que es muy importante”, consideró.

"Definitivamente la gente quiere música y divertirse. Y esto es lo único que le puedo brindar a la gente, es lo único que sé hacer", dice Natti Natasha

—La canción es fiestera e invita a ir a la disco a perrear. ¿De dónde sale un tema así, en un momento mundial de confinamiento y distanciamiento social?

—Imagínate, yo cuando escucho canciones divertidas, las bailo en mi casa. Las familias en sus hogares necesitan salirse de ese encasillamiento que tienen en la cabeza, tenemos que seguir moviéndonos, seguir adelante... Obviamente, con el nuevo normal. Pero definitivamente la gente quiere música y divertirse. Y esto es lo único que le puedo brindar a la gente, es lo único que sé hacer. Sentí que ya era el momento de pasar del 2020 y empezar un 2021 completamente más fresco, pensando hacia lo positivo.

“Ahora mismo yo le voy a presentar al público una Natti Natasha completamente diferente a la que escucharon en el 2019, con IllumiNATTI”, avisó sobre su segundo álbum que estará cargado de “perreo, perreo fuerte. Será de esa manera, me sentí así. Las canciones que a mí me estaban llamando la atención en estos momentos eran más de fiesta. Puede que sea un poquito raro para este momento del mundo, pero será una invitación a salirse ya de esta seriedad y de la tristeza por las cosas que están pasando”.

Antes de “Ram Pam Pam”, Natti ya había adelantado “Antes que salga el sol”, con Prince Royce; y “Las Nenas”, con Farina, La Duraca y Cazzu. “Y van a haber otras colaboraciones con artistas que yo siento que, para cada canción, fueron los perfectos. Y como tengo perreo, puede que haya una bachatita”, adelantó sin develar demasiado sobre el disco que llegará en junio y seguramente musicalizará el verano boreal. “Me gusta mucho jugar con la música, me gusta moverme mucho y gracias a Dios, cada artista me dijo que sí cuando me le acerqué”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: