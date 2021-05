La fallida experiencia de Coco Sily con el sexo virtual: “Terminó en fracaso”

Coco Sily contó que tuvo un intento de sexo virtual: “Terminó en fracaso”

La pandemia del coronavirus cambió al mundo, que debió adaptarse a nuevas normalidades, entre ellas los encuentros sociales, familiares y también los sexuales. Es así que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se implementó en el país a inicios de 2020 la virtualidad en los encuentros comenzó a ganar cada vez más espacio y la imaginación tuvo algunos episodios memorables para algunos de los integrantes de la farándula argentina. En este sentido, Coco Sily confesó que se animó al “sexo virtual” que se aconsejaba por aquella época y contó además cómo le fue en aquella experiencia.

“En el sexting fracasé porque no me pasó nada y no me estimuló con la persona que me contacté”, reconoció el conductor. “La conocí por redes y fue un fracaso, pero hay una parte que no conté y que algún día voy a contar porque el final es muy dramático y bizarro”, continuó en su relato. Luego, amplió más detalles sobre su experiencia.

“Lo probé hacer con una persona que me dijo que le encantaba hacerlo, ella me gustaba. Pusimos una cita con horario, yo me bañé y me peine como si fuese a salir con alguien y me instalé en mi computadora”, detalló Sily. Sin embargo, le dijo a la mujer que “como era una persona famosa y no quería que lo graben su imagen no iba a aparecer”. “¡Olvidate! tapá todo porque a mi me gusta hacerlo para vos”, dijo Coco sobre la respuesta que recibió de la personas con la que iba a mantener una “relación virtual”.

El humorista aclaró que la experiencia tuvo lugar en pleno aislamiento por coronavirus

¿Cómo continuó? “Cuando apareció en la pantalla, la vi como una mujer divina, arriba de la cama, una diosa y con muy buena onda. Ella me empezó a decir cosas, a sacarse la ropa y yo ahí descubro que el tema no estaba funcionando. La chica era divina, pero a mi no me gustaba la situación”, comentó.

“Lo que me pasó en un momento es que ella no sabía que hacer y yo en un acto de generosidad y agradecimiento, fingí un orgasmo a distancia”, completó, entre risas, del resto de los invitados que compartieron el almuerzo de este domingo con Juana Viale, entre ellos, El Polaco, José María Muscari y Diego Sehinkman. “Debe haber sido una de las peores actuaciones de mi vida”, reconoció el humorista que reitero que no volverá a insistir con esa experiencia.

Recordemos que el próximo 15 de mayo a las 23 horas, Coco Sily, El Rey del streaming, llega con una nueva propuesta, donde podrás disfrutar de un exclusivo show de teatro en vivo. El conductor y humorista te acerca el teatro a tu casa, con un despliegue de humor imperdible, músicos en vivo y con el desopilante Daniel Araoz, como artista invitado.

SEGUIR LEYENDO: