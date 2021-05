Nazarena Vélez habló de la relación con su hijo Chyno Agostini: “A los 6 años decidió quedarse mucho más tiempo con el papá”

Nazarena Vélez y el Chyno Agostini

En muchas oportunidades no es tan fácil vivir en una familia ensamblada, o ser hijo de padres famosos, y cuando se dan las dos cosas juntas, se pueden llegar a multiplicar los problemas. Nazarena Vélez lo sabe, lo admite, y lo supera: aprendió a comprender algunas actitudes de su hijo Chyno Agostini.

Tras años de idas y vueltas, peleas y reconciliaciones, hoy Chyno y su madre se llevan bien, y disfrutan el presente. Y la orgullosa mamá publicó una serie de fotos con una dulce pero sincera reflexión.

“Mi hijo rebelde”, tituló la serie de postales. “Amo su independencia y también la padezco...”, advirtió. Y luego se explayó: “Él realmente hace, desde chiquito, lo que quiere y yo siempre lo entendí y respeté. A los 6 años decidía quedarse mucho más tiempo con el papá y yo también lo respetaba. #soltaraunqueduela”, escribió Nazarena. “Va y viene es libre. Pero siempre vuelve, sabe que mamá lo ama y que da la vida por verlo Feliz”, cierra la publicación, que casi a los 39 mil “me gusta”.

La relación de Nazarena Vélez con Chyno Agostini ha tenido varios idas y vueltas. “No deja de ser un nene un poquito caprichoso, hijo de padres separados, que cuando uno de los dos no lo consiente, se va enojado a la casa de papá o de mamá”, decía hace un tiempo la ex participante del Bailando.

“Un día se pelea conmigo, otro día se pelea con papá, se descarga en las redes sociales. No tengo nada más para decir que lo amo profundamente y que lo entiendo, soy su mamá, siempre lo voy a entender, ya me pasó de que se haya peleado conmigo y que haya salido enojado. Después de peleó con el papá y sale enojado atrás del papá”, agregó.

“Lo único que me preocupa en esta cuarentena es el Chyno. Decidió vivir solo, tiene 20 años”, comenzó con un dejo de preocupación en su voz, y prosiguió: “Hace cualquiera, se manda como quiere. Realmente me tiene muy preocupada”, había señalado hace un año atrás.

En esa oportunidad, la actriz habló con Teleshow sobre el tema: “No estamos peleados, nada de eso. mi preocupación es porque lo conozco, sé como es. a Barbie y a Titi los tengo acá, los cuido yo, se cuidan entre ellos, veo lo que hacen. Lo que me pasa con el Chyno es eso; que al no tenerlo cerca, me preocupa”.

Sin embargo, en diciembre, sorprendió a su mamá al presentarle a su novia. La joven en cuestión se llama Sol y, al parecer, ya logró el visto bueno de la productora teatral, que subió a su Instagram una foto junto a ella, su hijo y su pareja Santiago Caamaño. “Y el nene un día me presentó a la novia”, fue el texto con el que acompañó la imagen, junto a un emoji que indicaba felicidad. “Yo no gano para sustos. Últimamente me están cagando a trompadas emocionalmente hablando, lindo”.

