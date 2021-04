Escándalo entre Barby Silenzi y el Polaco durante la sesión de fotos de La Academia: la bailarina acusó al cantante de dejarla plantada

Barby Silenzy contó que el Polaco la dejó plantada y no la fue a buscar para ir a sacarse las fotos

Marcelo Tinelli se prepara para volver a la pantalla chica con una nueva temporada de ShowMatch. Este año, el clásico certamen Bailando será reemplazado por La Academia, un formato novedoso en el que los 23 parejas de famosos deberán demostrar su talento para el baile, el canto, las acrobacias y otras disciplinas artísticas. El jurado estará integrado por Jimena Barón, Ángel de Brito, Pampita Ardohain y Hernán Piquín.

Este lunes 19 se realizó la sesión de fotos de los integrantes del programa que se emitirá por el prime time de El Trece y competirá contra Masterchef Celebrity, el exitoso reality de Telefe que se convirtió en lo más visto de la televisión abierta. Barby Silenzi, Flor Vigna, Jujuy Jiménez, Julieta Nair Calvo, Cachete Sierra y Cande Ruggeri, entre otros, compartieron en sus respectivas redes sociales los looks que eligieron para la sesión de fotos. El rojo y el negro fueron los colores más elegidos por las celebridades.

Julieta Nair Calvo

Silenzi lució un vestido súper sensual de la diseñadora Paz Cornú que eligió para esta ocasión en sus historias de Instagram. Pero llamó la atención que El Polaco, el padre de su hija Abril y su compañero de La Academia, no estuviera a su lado. ¿Se pelearon nuevamente? Sí, la pareja atraviesa un nuevo distanciamiento a poco de su debut en el ciclo de Tinelli.

Cachete Sierra y Fio Giménez

En el programa Hay que ver contaron que El Polaco y Barby llegaron por separado a la productora LaFlia. En una breve entrevista, el músico confirmó la separación: “Nos separamos para siempre... Ella va a ser para mí el gran amor de mi vida y la voy a amar con mi corazón. Cuando la cosa se termina se termina. Me da tristeza porque yo quería tener una familia e intente ser feliz”, dijo el músico.

La bailarina rápidamente le mandó un mensaje a la conductora Denise Dumas para dar su versión de los hechos: “Me dejó plantada, maquillada y vestida para la foto”. El músico le respondió: “Yo la amo con todo mi corazón, pero si no me dice que la tengo que ir a buscar, ¿cómo quiere que vaya?”. Todavía no empezó La Academia y ya comenzó un nuevo escándalo entre los participantes.

Jujuy Giménez





Flor Vigna

El lunes por la mañana, el periodista Ángel de Brito, quien condujo Los ángeles de la mañana desde su casa, donde permanece aislado, habló de los nuevos problemas de Barby y El Polaco, y dio detalles de las charlas que mantuvo con ambos para saber qué pasaba: “Le pregunto a él y me dice ‘estamos separados’. Le pregunto a ella y me dice ‘todo bien, no estamos separados’”.

“Yo le dije a ella ‘vos me estás chamullando’”, continuó el periodista al reproducir el chat con la bailarina. Y consideró que la palabra del cantante fue “a quemarropa”. “Nos separamos”, le respondió el músico a De Brito. Esta es otra crisis más que atraviesan los mediáticos que han tenido muchísimas idas y vueltas en la relación. Seguramente, llevarán sus diferencias a la pista de ShowMatch.

También participarán en La Academia Viviana Saccone, Karina La Princesita, Sofía “Jujuy” Jiménez, Mario Guerci, Débora Plager, Pachu Peña, Mar Tarrés, Mariana Genesio Peña, Ángela Leiva, Barby Franco, Cucho Parisi, Lizardo Ponce, Luciana Salazar, Rocío Marengo, Ulises Bueno y Romina Ricci, entre otros.

Este año, habrá un segmento dedicado al humor que se llamará Politichef y será una parodia de Masterchef Celebrity en el que participarán varios humoristas como Anita Martínez, José María Listorti, Pichu Straneo, Pachu Peña, Iván Ramírez y Martin Salwe. Fredy Villareal será el encargado de interpretar a Alberto Fernández. Por su parte, Roberto Peña se pondrá en la piel de Sergio Massa, Martín Bilyk será Horacio Rodríguez Larreta, Juampi González hará de Diego Santilli, Christian Alonso de Máximo Kirchner.

Además de las fotos, Marcelo Tinelli grabó parte de la apertura de ShowMatch y compartió un video realizado en Puerto Madero junto a Oscar Ruggeri, con dirección de Nacho Lecouna y siguiendo todos los protocolos. Según pudo saber Teleshow, el primer programa harán una parodia autorreferencial del conductor ambientado en la nueva normalidad. El ex futbolista actuará de policía, y también participará Jey Mammón, que hará de portero de su casa.

Además, estará Soledad Silveyra, que interpretará a su asistente en la casa, Laurita Fernández, quien hará un personaje muy gracioso de una asistente influencer en una peluquería, y se sumarán también el Puma Goity, Guilermina Valdés, Adrián Suar y Pablo Codevilla, entre otros famosos. La producción es de Pablo Prada, Federico Hoppe y Mariela Peralta. Y el tema de la apertura lo escribió Pablo Semmartin, quien a su vez será el encargado de elaborar todo el segmento de humor político.

