El saludo del Polaco a Barby Silenzi que confirmaría la reconciliación de la pareja: “Que la cuenten como quieran”

El Polaco y Barby estarían reconciliados

“Nos separamos para siempre”, fue la contundente respuesta del Polaco cuando le preguntaron por su relación con Barby Silenzi. Esto fue hace apenas diez días, durante la sesión fotográfica que se realizó con los participantes de La Academia de ShowMatch, de la que ambos formarán parte. Y todo indicaba que la ruptura era definitiva. Salvo por un par de detalles: que ese mismo día, el cantante se refirió a la joven como “el gran amor de mi vida” y que, en las historias que compartió esa misma noche junto a la beba de ambos, Abril, quedaba en evidencia que había pernoctado en el departamento de la bailarina.

A partir de ese momento, muchos fueron los indicios que tanto el intérprete de Deja de llorar como la madre de su hija menor dieron sobre lo que sería su reconciliación. Sin embargo, por algún extraño motivo, optaron por no salir a blanquear en forma directa el hecho de que se habrían dado una nueva oportunidad. Sin embargo, para sus seguidores, el posteo que el Polaco hizo este sábado con motivo del cumpleaños de Barby sería revelador.

“Feliz cumple negra hermosa, compañera, buena madre, buena mina...Le agradezco a Dios haberte cruzado en mi camino. Por más sonrisas, más alegrías. Y que la cuenten como quieran, total la cuentan como quieren porque nunca saben nada. Que seas feliz siempre”, fueron las palabras que el cantante le dedicó a la bailarina y que decidió acompañar con una foto de ambos besando a su hija.

El posteo que le dedicó el Polaco a Barby

“Ella es el gran amor de mi vida, la voy a amar siempre con todo mi corazón, pero cuando las cosas se terminan, se terminan. Me da tristeza en mi corazón porque yo quería tener una familia, como siempre que intenté ser feliz. No voy a llorar en cámara... Me separé y estoy triste”, había dicho el Polaco al confirmar su separación de Barby en Hay que ver. Ella, en tanto, al principio había negado la ruptura. Pero después confirmó que el cantante la había dejado “plantada”, en lugar de ir a buscarla para la sesión de fotos. Y ambos terminaron protagonizando un fuerte ida y vuelta que quedó registrado por las cámaras de Los Ángeles de la Mañana.

En ese momento, no quedó en claro cuál había sido el motivo de la pelea. Aunque después trascendió que el cantante se habría molestado por unos mensajes que Francisco Delgado, ex de Silenzi y padre de su hija Elena, le habría mandado a la bailarina. Algo que parecía un detalle menor comparado a las sospechas que pesaban sobre el Polaco, quien en el mes de febrero se había dejado fotografiar con una joven santafecina llamada Milagros Ronchetti, a quien luego definió como una “amiga”, y que habría generado un impasse en la pareja.

En diciembre 2020, días antes de las Fiestas, la bailarina y el cantante habían tenido otra fuerte crisis de pareja que derivó en que ella y sus hijas abandonaran la casa del músico en un exclusivo barrio cerrado. “No estamos en guerra, pero (estamos) separados. Estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste. Voy a esperar un tiempo porque no puedo hablar por ahora porque estoy muy triste’”, había contado Ángel de Brito en LAM sobre los mensajes que intercambió en aquel entonces con Barby.

SEGUIR LEYENDO: