Incertidumbre en Bendita por el contagio de Horacio Pagani: Beto Casella y Edith Hermida están aislados

Beto se realizó un hisopado ya que tuvo contacto con Pagani la semana pasada

Horacio Pagani tiene coronavirus y que permanece internado por precaución. El periodista de 77 años acudió este domingo al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento para consultar por un persistente dolor en el pecho y allí le realizaron un test de covid-19 que arrojó un resultado positivo.

Afortunadamente cualquier patología cardíaca fue descartada luego de una serie de estudios y el panelista de Bendita quedó internado y aislado para ser monitoreado por los especialistas. Hasta el momento no ha presentado otro tipo de síntomas asociados al virus y se espera por su evolución.

Cabe recordar que Pagani es considerado un paciente de riesgo por su edad y también por sus antecedentes cardíacos: en mayo de 2018 estuvo internado en terapia intensiva y se le realizó una intervención en la que se le hicieron tres bypass. Esa fue la razón por la que no pudo viajar al Mundial de Rusia.

Horacio Pagani permanece internado por ser paciente de riesgo

Este contagio disparó las alarmas entre sus compañeros de trabajo. El miércoles 24 de marzo Horacio participó del panel de Bendita y tres compañeros con los que tuvo contacto estrecho se mantienen aislados y a la espera del resultado del hisopado: el conductor Beto Casella y las panelistas Edith Hermida y Anita Sicilia.

“Estamos bien, los que tuvimos contacto nos hisopamos. Yo no tengo síntomas, pero por precaución vamos a esperar”, aseguró Hermida a Teleshow. Luego, agregó: “Él (Horacio) entra directamente del estacionamiento al piso, entra por otro estacionamiento que es más directo y no se cruza con nadie”.

Como el resultado del test estará recién este lunes a las 17, la conductora permanece aislada en su casa y no podrá estar al frente del ciclo de juegos Está en tus manos, que se emite de 16 a 17 por la pantalla de El Nueve. “El programa lo hará Mica Viciconte y va (como invitado) Fabián Cubero”, explicó Edith. También participan El Turco García, Mica Viciconte, Vixt Greenville (más conocida como La Chica del Fuego) y Bernardita Siutti (quien se hizo popular en Instagram como Mami Albañil).

Edith Hermida no podrá conducir Está en tus manos y será reemplazada por Mica Viciconte

Está en tus manos comenzó el 15 de marzo con el objetivo de renovar la programación de El Nueve. Antes del debut, Hermida había asegurado a Teleshow que estaba preocupada por el rating: “Tengo muchas ganas de que le vaya bien al programa. Hoy la tele está rara en cuanto a las mediciones, pero si nos va bien sabemos que nos aseguramos resistir. Hoy la tele pasa por resistir. Los programadores te dicen que no, que lo van a bancar todo el año, que hay que encontrarle la onda, que quieren que te diviertas. Pero yo trabajo en este medio y es importante la medición. Si bien no me vuelve loca, una vez que arranca el programa lo disfruto y no me importa el rating, porque focalizo la energía en lo que estoy haciendo, no me gusta el minuto a minuto”.

Hasta el momento todavía no se sabe si Beto Casella estará al frente de Bendita este lunes o si saldrá al aire desde su casa como lo hizo durante la cuarentena gran parte del año pasado, mientras Edith se encargaba de la conducción. Según los resultados de los hisopados, la producción del programa verá cómo se organizan.

Hace menos de una semana Pagani había hecho un pedido a las autoridades del área de Salud. Desde el estudio en el que se emite el programa Líbero de TyC Sports, había solicitado que le apliquen la vacuna cuanto antes. “Es hora de que me vacunen, viejo. ¡Vacunenmé!”, suplicó. Cuando su compañero Ariel Senosiaín le preguntó si ya se había anotado, el comunicador respondió: “En la Ciudad no hay listado. Ahora van a llegar vacunas, ahora con estas que llegan una semana de plazo le doy al Gobierno de la Ciudad”.

