Edith Hermida debuta con un nuevo programa de entretenimientos: “Hoy la tele pasa por resistir”

En marzo, llegan nuevos ciclos a la televisión abierta con el objetivo de ganar la batalla por el rating. El Nueve apuesta a un nuevo formato de entretenimiento para reforzar su grilla diaria: Está en tus manos, un programa que será conducido por Edith Hermida a partir del lunes 15 de marzo en la franja de 15 a 16.

Con una vasta trayectoria en medios, la histórica panelista de Bendita, se anima a esta desafío en su carrera y admite que siente bastante estrés a pocos días de su debut. En el nuevo programa de juegos que tendrá premios en efectivo la acompañarán El Turco García, Mica Viciconte, Vixt Greenville (más conocida como La Chica del Fuego) y Bernardita Siutti (quien se hizo popular en Instagram como Mami Albañil).

—¿Te preocupa el rating y la competencia con los canales?

—Sí, me preocupa. El que dice que no miente. Tengo muchas ganas de que le vaya bien al programa. Hoy la tele está rara en cuanto a las mediciones, pero si nos va bien sabemos que nos aseguramos resistir. Hoy la tele pasa por resistir. Los programadores te dicen que no, que lo van a bancar todo el año, que hay que encontrarle la onda, que quieren que te diviertas. Pero yo trabajo en este medio y es importante la medición. Si bien no me vuelve loca, una vez que arranca el programa lo disfruto y no me importa el rating, porque focalizo la energía en lo que estoy haciendo, no me gusta el minuto a minuto. Pero antes y después sí me preocupa.

—¿Qué consejos te dio Beto Casella cuando le contaste del programa?

—No se lo dije yo, se lo dijo Diego Toni (gerente de Contenidos de El Nueve). Beto es buena onda y me pregunta: ‘¿Cuándo arranca tu programa?’. No me da consejos, él sabe que lo imito (risas).

—¿Cómo te sentís al encarar tu primer programa de entretenimientos en televisión abierta como conductora, más allá de que siempre lo reemplazas a Beto?

—Yo lo vivo como un desafío y me genera mucho estrés todo. Una oportunidad así, no lo puedo evitar, por la garra y por las ganas de que le vaya bien. Está trabajando mucha gente amiga conmigo. En la producción está mi hija Paloma, que tiene 24 años y estudió Artes Visuales. Va a trabajar como asistente de producción, es su primera experiencia en la tele. Tengo ganas de que le vaya bien, de que nos vaya bien a todos.

Edith estará acompañada por El Turco García, Mica Viciconte, Vixt Greenville y Bernardita Siutti

—¿Cómo es trabajar con tu hija, Paloma?

—Me encanta porque ella justo se fue a vivir con el novio y al poquito tiempo empezó a trabajar en el programa. La habían visto en las redes, sabían que estudiaba Artes Visuales y me dijeron que le iba a hacer un casting para probarla. No porque sea mi hija, sino porque está bueno que trabaje. Rindió una prueba con los productores mientras yo estaba de vacaciones en el Sur y le fue bien. Está re contenta.

—¿Vas a seguir en Bendita?

—Voy a seguir en Bendita, yo no te largo nada. ¡La silla no me la saca nadie! Es un programón, un tanque de guerra, le encontraron la vuelta justa. Nosotros tenemos un engranaje... Es un programa al que le encontraron un estilo. Ya estamos hace 15 años que es un montón. Me re divierte hacerlo, es un placer.

