La reacción de Juana Viale cuando Jey Mammon la acusó de “limpiar” a Mirtha Legrand de la conducción de sus programas: “No sale ni por teléfono”

Jey Mammón chicaneó a Juana por reemplazar a Mirtha

Juana Viale volvió a la televisión al frente de los dos programas de Mirtha Legrand. Por segundo año consecutivo, la actriz retomó la conducción de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand por El Trece, en reemplazo de su abuela que vive resguardada del COVID-19 y a la espera de que le apliquen la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

Tanto en la mesa del sábado como la del domingo estuvieron integradas por invitados de primer nivel. Sin embargo, uno de los que hizo reaccionar a la joven conductora tras una divertida frase du Jey Mammon. “¡Cómo la limpiaste a tu abuela, eh!”, lanzó el animador de Los Mammones. “¿Por qué?”, respondió Viale, un poco sorprendida. “La limpiaste 100 por ciento. No sale ni al aire, nada. Ni por teléfono”, continuó el humorista. “¡Callate! ¡No quiso!”, disparó ella, entre risas.

Recordemos que hace unos días, Mirtha Legrand en diálogo con Teleshow había manifestado. “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada. Todavía no tengo fecha para la segunda dosis, ¡estoy esperando que me avisen!”, dijo la Chiqui. La artista recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 11 de marzo y espera que en los próximos días le comuniquen la fecha en la que se tendrá que presentar para aplicarse la segunda.

Pero este no fue fue único momento que la figura de las noches de América le remarcó a Juana. En otro tramo del almuerzo. Jey Mammon le pasó factura a Juana Viale por no haber visitado todavía su programa. Todo se inició cuando la anfitriona le preguntó a su invitado por el éxito de Los Mammones. “Estoy muy contento la verdad, pero porque encontré un espacio donde me siento cómodo, ¿cuándo vas a venir?”, le preguntó sin filtro el conductor, mientras aprovechó para pasarle factura.

Jey Mammón y un reproche para Juana Viale

“Esperá un poquito”, le pidió Juana. “Porque yo le escribí a Juana para que venga a los Mammones pero perdió el teléfono, más no tiene otro. Ella está incomunicada”, agregó Jey con humor. “No, no tengo, hace tres meses”, asintió Viale, otras vez, tentada por las indirectas de su invitado. Seguramente ese encuentro en la noche de la televisión se dará muy pronto.

El sábado después de casi tres meses de descanso, Juana Viale hizo su regreso triunfal a la televisión para ponerse -una vez más- al frente de La noche de Mirtha. Emocionada, la actriz comenzó un nuevo año a puro baile y con estudio renovado. El programa empezó con un clip en donde se vio a la nieta de Mirtha bailando junto a Martín Bossi. Tras esta proyección, la conductora ingresó al piso para saludar a su público. “Hola, bienvenidos a otro ciclo con mucha energía linda y mucho amor ¡Bravo a todos!”, dijo luciendo un vestido celeste diseñado por Gino Bogani.

“Gracias a todo este equipo que hizo un esfuerzo que no se imaginan para que estemos acá. Estamos en una casa nueva que ya la van a ver, ya la voy a mostrar”, dijo emocionada para dar inicio a una nueva temporada del histórico programa.

