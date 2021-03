Guillermo Andino rompió en llanto por la muerte de su cuñada: “Quiero decirles que fue una leona durante un año peleándola”

El dolor de Guillermo Andino por la muerte de su cuñada

La familia de Guillermo Andino y Carolina Prat está pasando un momento de muchísimo dolor después del fallecimiento de la hermana de la conductora, Natalia Prat, de tan solo 43 años. Y este lunes el periodista habló en el inicio de su programa Es por ahí (América) y no pudo contener el llanto al recordar a su cuñada.

“El viernes por la noche falleció mi cuñada Natalia. Tenía 43 años y todas las ganas de vivir, sin embargo no pudo pelearle al cáncer. Un cáncer que comenzó en una mama, le hizo metástasis en el hígado y no hubo medicina ni milagro que pudiera”, comenzó diciendo Guillermo sobre la noticia que impacto durante el fin de semana.

“Naty era ‘la tía loca y payasa’, divertida, y la que esperaban cuando llegara a casa, la que hacía los títeres, la histriónica, la que hablaba con mis hijos de cada una de sus problemáticas”, recordó. “Ella peleó mucho por tener sus propios hijos, pero lamentablemente no pudo lograrlo. Quiero decirles que fue una leona durante un año peleándola. En el Instituto del Diagnostico primero, después en el Instituto Fleming a cuyos profesionales agradecemos”, continuó.

En sus emotivas palabras, Andino reveló como fueron las horas previas al fallecimiento de Natalia. “Murió en la casa de su pareja Hernán que la acompañó hasta el último momento. Quiero hacer un párrafo aparte para mi mujer a quien amo y admiro cada vez más porque estuvo todos los días al lado de su hermana y acompañándola, que es lo mejor que uno puede hacer cuando una enfermedad es irreversible”, recalcó.

“Nosotros sabíamos lo que iba a pasar, pero no sabíamos cuando. Ahora tenemos que cuidar mucho a mi suegra, quería decírselos porque todo lo que pasa por nuestra vida la venimos compartiendo con ustedes desde hace muchísimos años”, sostuvo Guillermo Andino llorando por el dolor que le causó la perdida de este familiar tan querido.

Guillermo Andino rompió en llanto por la muerte de su cuñada: “Quiero decirles que fue una leona durante un año peleándola”

“Les quiero decir algo más: lo que nos pasa de malo hay que ser resilientes, por eso, hoy Carolina (Prat) no podía acompañarnos porque no está bien. Queríamos hacer una mesa con gente que está atravesando esta enfermedad y que ha salido porque se puede salir. No siempre los pronósticos son malos porque hay tratamiento y si se toma a tiempo y se puede descubrir, hay esperanza de salir adelante”, remarcó con esperanza.

“Perdonen estas lagrimas, pero necesitaba decirlo porque ahora nuestra misión es cuidar a mi suegra Alejandra porque nadie está preparado para perder un hijo, eso es todo”, concluyó Andino antes de continuar al frente del magazine de las mañanas de América.

Horas antes, Carolina Prat había publicado un sentido texto en Instagram, dando a conocer la lamentable noticia, donde recibió varios comentarios en su apoyo. Uno de ellos fue el de Karina Mazzocco, quien le escribió: “Abrazo inmenso”. Por su parte, Germán Paoloski le expresó: “¡Caro beso enorme para vos y tu familia!”.

Natalia, además de ser modelo, también desarrolló su carrera como actriz y participó en ficciones como Herencia de amor y Dulce Amor, ambas producidas por Quique Estevanez. “Si bien yo tengo ese rótulo de ser ‘la cuñada de...’ o ‘la hermana de...’, que me ayudó muchísimo, después llega un momento en que la tienes que pilotear sola”, había dicho en una oportunidad en diálogo con El Liberal.

SEGUÍR LEYENDO