—No me defino sexualmente: no me gustan las etiquetas, ni de bisexual, ni de pansexual ni de nada; que cuando no tenés etiquetas, también encuentran una etiqueta. Así que soy simplemente sexual: me enamoro o me gusta, me atrae una persona según si me atrae el físico, si me atrae su mente o si hay piel. Pero no importa el sexo: si es hombre, si es mujer, trans.