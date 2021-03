A un año de enviudar, Nequi Galotti contó: “En estos días me voy a poner un chip sexual”

El testimonio de Nequi Galotti ( Video: Todas las tardes, El Nueve)

En el programa Todas las tardes, conducido por Maju Lozano en la pantalla de El Nueve, la panelista Nequi Galotti sorprendió a sus compañeros de trabajo al dar un anuncio: “Les quiero contar que me estoy por poner el chip sexual”. Entre risas, Carla Czudnowsky le contestó: “Quiero contarte que yo ya lo tengo puesto”.

La viuda de Bartolomé Mitre, que falleció en marzo del año pasado, se mostró muy entusiasmada y le dijo a la conductora: “Dentro de poco vengo y te bailo”. Lozano le respondió: “Mi suegro es el que coloca (a los chips)... Vamos a traer a mi suegro para que nos cuente los beneficios y le hacemos un canje a Nequi”. Luego, la ex modelo ratificó: “Me lo voy a poner en estos días”.

La primera famosa que contó que se colocaría el chip sexual fue Carmen Barbieri en 2014. La diva lo anunció tiempo después de estar separada de Santiago Bal. “Hace más de un año, cuando me hice una lipoaspiración, el doctor -Claudio Blugerman, su cirujano- me dijo: ‘Quedaste divina de cuerpo pero el chip voló’. Así que hubo que encargar otro, y este es el segundo que tengo”. Y reveló: “Es un pinchazo y entra una cosa chiquita que va largando estrógenos para tener ganas. Te deja la piel divina, te da buen humor, ¡y estoy totalmente lubricada!”. Sin embargo, la capocómica advirtió: “Entrás por internet y se cambia cada ocho meses. Pero acá todavía no está permitido. Te dan ganas de tener ganas”.

En 2018, Cathy Fulop también afirmó que se había puesto un chip sexual en el programa de Moria Casan, Incorrectas: “Tengo puesto mi chip sexual, el que tenía Carmen Barbieri. El chip es como una asistencia de hormonas que te hace estar como más joven, con el pelo más brillante y mejor de piel”.

Pero no solo las famosas probaron este dispositivo: Sergio Goycochea, el ex arquero de la Selección Nacional, contó que tiene puesto uno. “Me puse el chip sexual, el segundo. Mejora la calidad muscular, el ánimo y también la libido sexual. Después de cierta edad se pierde tetosterona”, detalló el conductor y periodista deportivo en el programa radial de Daniel Ambrosino en Radio El Mundo. Además, contó que se hizo un estudio genético para poder mantenerse siempre fuerte, y tratar de prevenir y atacar todo tipo de enfermedades a los que uno es más propenso, y con respecto al chip sexual, afirmó: “Es muy bueno para aumentar la calidad de vida”.

“Cualquier persona que pasa los 50 años, sabemos que se empiezan a perder hormonas, la testosterona se empieza a dejar de generar. Ayuda a la consistencia muscular, levanta el ánimo, ayuda al colesterol, a la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual”, contó “Goyco”. “Son como unos granitos de arroz, que te inyectan de forma subcutánea a la piel, no duele nada, y va soltando cada seis meses la cantidad de testosterona que tu cuerpo necesita. Venía haciendo otros tratamientos, pero ahora ya voy por el segundo chip’”, agregó.

