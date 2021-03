Felipe Pettinato habló desde la clínica tras sufrir un brote psicótico: acusa a su ex de haberle sido infiel con su cuñado y quiere la custodia de su hija

El joven se comunicó con Ángel de Brito mientras realiza un tratamiento en una clínica

A principios de marzo, Felipe Pettinato sufrió un brote psiquiátrico y debió intervenir personal de la Policía de la Ciudad por su comportamiento violento contra su madre y su hermana. Finalmente, el joven quedó internado en la clínica. Desde allí le mandó mensajes, fotos y videos al periodista Ángel de Brito para contarle sobre su actual estado de salud y algunas internas familiares.

“Él me dijo: ‘Por suerte estoy mejor, no me interesa que me defiendan en un tribunal personas que no me defienden en la vida’...”, aseguró el conductor del programa de El Trece Los Ángeles de la Mañana al leer un mensaje enviado por el hijo de Roberto Pettinato, quien permanece internado “bajo la tutela del doctor Mario Schiffer, que fue el médico de Diego en la etapa de Cuba y, actualmente, involucrado en el caso”.

Felipe habló desde la clínica donde está internado (Video: LAM, El Trece)

Luego, Felipe realizó declaraciones sobre la madre de su hija: “Mi exmujer, Sofía Colasante, me fue infiel, desde 2017 al 2020, con Martín Moyano, el ex de mi hermana Tamara y el padre de mi sobrino. Estoy enojado por la salud de mi hija. Está en manos de gente nefasta. Estoy internado voluntariamente y pasándola excelente”. Y señaló que tiene videos de Sofía dando “lujos de detalles de esta perversión”.

Además, el joven afirmó que irá a juicio contra Colasante por la tenencia de su hija: “Lo voy a ganar e iré por quienes me hicieron tanto daño. Te lo juro por Juanita Michela”. En cuanto a la relación con su familia, manifestó: “Yo solo tengo relación buena y presencial con mi hermana Tamara. Estoy bien, en la internación. Este es mi segundo hogar”. Mientras que al resto de sus familiares los definió como “unos cobardes y mercenarios”.

Poco después de su internación, Tamara Pettinato le mandó un mensaje a la periodista Karina Iavícoli, panelista de Nosotros a la mañana: “Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”.

Sofía y Felipe

La panelista del programa conducido por el Pollo Álvarez aseguró que el joven está pasando por un momento difícil y recordó que esta no es la primera vez que está involucrado en un problema con la Justicia. “Viene mal hace mucho tiempo y me imagino que la familia ya no sabe qué hacer. No es solo el tema de las adicciones, que él dice que no pero sí le paso eso, sino que pesa sobre sus espaldas una causa de abuso sexual de una chica que era parienta de la que, estimo, sigue siendo su pareja y la mamá de su hija de dos años”, aseguró Iavícoli en el ciclo de El Trece.

Cabe recordar que en octubre de 2019, en una fiscalía de Vicente López se realizó una denuncia por abuso sexual simple contra Felipe, según el relato de una menor que, cuando habría ocurrido el hecho, tenía 14 años y era hermanastra de Sofía. En ese momento, el joven aseguró: “Me río para no llorar... por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado”.

