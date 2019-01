Carmen Barbieri, la "pionera" del uso de estos "chips sexuales", tiempo después de estar separada de Santiago Bal sostuvo: "Hace más de un año, cuando me hice una lipoaspiración, el doctor -Claudio Blugerman, su cirujano- me dijo: 'quedaste divina de cuerpo pero el chip voló'. Así que hubo que encargar otro, y este es el segundo que tengo". Y reveló: "Es un pinchazo y entra una cosa chiquita que va largando estrógenos para tener ganas. Te deja la piel divina, te da buen humor, ¡y estoy totalmente lubricada!". Sin embargo, la capocómica advirtió: "Entrás por internet y se cambia cada ocho meses. Pero acá todavía no está permitido. Te dan ganas de tener ganas".