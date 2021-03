El Tucu López recordó uno de los momentos más duros de su vida: “Tras una lesión, estuve mucho tiempo sin ver de un ojo”

Tucu López

El Tucu López recordó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando tras un accidente practicando artes marciales se lesionó, lo que le ocasionó la pérdida temporal de un ojo y a estar dos meses sin poder moverse.

“Yo hice artes marciales toda mi vida y entrenando Yuyitsu tuve una lesión. Me dejó dos meses sin poder agacharme a atarme los cordones porque tenía la chance de perder la visión de un ojo”, comenzó recordando en diálogo con Mitre Live y siguió: “Ese fue un momento muy heavy de mi vida que, por suerte, resultó con fortuna. No pude seguir practicando Yuyitsu porque era muy peligroso”.

Aunque ahora no tiene secuelas, las cosas no fueron fáciles en su momento: “Estuve muy complicado y durante mucho tiempo no vi de un ojo. Y te preguntás qué va a pasar conmigo ahora... Yo estaba apasionado y también entendí que es parte del peligro de hacer un arte marcial de contacto”.

Durante ese tiempo se hacía innumerable cantidad de preguntas que no era capaz de responder. “Por qué me descuidé en ese momento y todos los planteos que uno se hace con el diario del lunes... Pero bueno, afortunadamente estamos bien. Te veo bien, muy iluminado y con una sonrisa espléndida”, le dijo en tono de chiste al conductor.

La semana pasada el novio de Jimena Barón dio positivo de coronavirus junto con dos de sus compañeros en la obra Sex, Noelia Marzol, que transita la mirad de su embarazo y Germán Tripel. “Solo él tiene pocos síntomas. Así que tranquilos y con protocolo activado, haciendo todo prolijo como debe ser”, había dicho en su momento José María Muscari a Teleshow.

Jimena Barón y Tucu López

En las próximas semanas el actor debutará en el nuevo segmento de ShowMatch, La Academia. Este año ya formó parte de otro reality de la misma productora, Corte y confección, donde confesó tener una fobia muy extraña, a los botones.

“El es locutor, conductor y amante del color negro. Es carpintero, muy habilidoso con las manos. ¿Qué habilidad tendrá? Pero tiene un detalle que apenas llegue le voy a preguntar. Es fóbico a los botones. Esto es verdad, no es un chiste. La gente puede pensar que esto no existe, pero sí”, lo presentó Andrea Politti.

Él, explicó: “Los botones me dan asco. No sé de dónde viene... Lo que me pasa es el que el botón de plástico o que tenga agujeritos me da asco”. En una entrevista con Teleshow, López había asegurado que no usa ninguna ropa que tenga botones, salvo que sean metálicos. “Cuando me tengo que poner una camisa, depende cómo estoy necesito alguien que me dé una mano, me tienen que prender la camisa”, afirmó. Luego, agregó que también sufre si ve a una persona usando botones: “Si estoy comiendo con vos y tenés algo con botones, me agarra asco, repulsión, no sé por qué, no lo he llevado todavía a terapia”.

Durante su paso por el concurso de costura de El Trece, tuvo un cruce con Benito Fernández. “Tuco, Agostina...”, saludó el modisto, incurriendo en un error... ¿involuntario? “Tucu”, lo corrigió Politti. Y el participante atacó: “¿'Tuco’ me dijiste? Como la salsa... Hace como siete años que estamos haciendo el programa y... ¿no sabés quién soy?”. La respuesta del jurado fue lapidaria: “Y... es que me da fideos con tuco este diseño”.

