Nacho Viale habló de los cambios en el programa de Juana Viale y la “mentira piadosa” a Mirtha Legrand por el día de su vacunación

Este sábado 27 Juana Viale volverá a El Trece en su segundo año al frente del clásico ciclo de su abuela, quien no regresará a la televisión hasta que complete su vacunación contra el COVID. Como apertura del La noche de Mirtha, la actriz hará un show acompañada por Martín Bossi, con la dirección de Valeria Ambrosio, coreografía de Elizabeth de Chapeaurouge, la música de Juan Blas Caballero y la dirección de cámaras por Pablo del Pozo.

El productor Nacho Viale habló de los cambios que tendrán los ciclos de Chiquita en esta nueva temporada: “La escenografía tiene el doble del tamaño, queremos jugar con el paso del tiempo del programa que tenga algo de lo clásico más algo moderno. Habrá pantallas y la cocina pasa a jugar un rol importante, se va a ver, ya no está más atrás. Desde el sector de la mesa se abre unas paredes y entrás a la cocina”.

En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, el hijo de Marcela Tinayre aseguró que espera con ansias el regreso de su abuela: “Hasta que ella no se de la segunda dosis se va a seguir cuidando... Parece prudente, pero es muy difícil sostener un protocolo con una persona de riesgo como es Mirtha en el día a día. Una cosa fue (su aparición) el 17 de diciembre que ella quería estar y yo también. Se lo merecía, nos parecía un esfuerzo que valía la pena”.

Además, Nacho contó que fue el encargado de empadronar a Chiquita para que pudiera darse la vacuna contra el coronavirus: “El 20 o 21 de febrero la empadroné y enseguida me llegó un mail. Empezaron a pasar los días y ella se ponía muy impaciente. Hay un rango de gente que se pone muy ansiosa con la vacuna porque se inyectan vida a partir de eso. Un día le dije que la vacunaban el 18 de marzo. La verdad es que no tenía confirmación, fue una mentira piadosa para bajarle un poco la ansiedad”.

Mirtha Legrand ya se dio la primera dosis de la vacuna

Finalmente, el 11 de marzo la conductora recibió la primera dosis de la vacuna en el Centro Islámico. Y todavía no tiene la confirmación de cuándo se dará la segunda dosis. “Ella está con la ansiedad de la segunda. El día que terminás de vacunarla, hice el trámite en el lugar con unos de los voluntarios, entregué el carnet y quedo empadronada para la segunda dosis… Ellos me aclararon que podía ser alrededor del 1 de abril, pero podía ser en otra fecha porque no tenían las vacunas”, explicó el productor.

Este sábado 27, Juana se sentará a la mesa con cuatro reconocidas figuras: Martín Bossi, el actor que vuelve al teatro con “Comedy Tour”; los conductores Matías Martin y Darío Barassi, y Diego Leuco quien traerá a la mesa temas de actualidad, política y una sorpresa con una faceta desconocida de él. Mientras que el domingo 28, la actriz almorzará con el periodista Nelson Castro, la actriz y conductora Soledad Silveyra, el músico, comediante y conductor Jey Mammon y el cantante Ulises Bueno.





