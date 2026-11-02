Tecno

Un fallo de ChatGPT permitía acceder a conversaciones privadas mediante un simple enlace compartido

La vulnerabilidad permitía consultar conversaciones que nunca habían sido compartidas y extraer información personal de los usuarios

ChatGPT volverá a imponer limites de uso para sus funciones más avanzadas.
ChatGPT permitía acceder a las conversaciones de los usuarios mediante los enlaces compartidos. (OpenAI)
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Un fallo de seguridad en ChatGPT permitía que un atacante accediera a conversaciones privadas de otros usuarios con solo conseguir que abrieran un enlace compartido. La vulnerabilidad podía exponer el historial completo de chats, incluso aquellos que nunca habían sido publicados ni compartidos, y también permitía ejecutar acciones desde la cuenta de la víctima.

La empresa de ciberseguridad Parameter documentó esta cadena de ataque en un informe publicado el 28 de octubre. Sin embargo, el problema ya había sido solucionado por OpenAI antes de que se difundieran los detalles. Los investigadores notificaron el fallo el 18 de octubre mediante el programa de recompensas por errores de la compañía y, desde el 26 de octubre, las versiones web de ChatGPT bloquean este método de ataque.

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Parameter indicó que no encontró evidencias de que la vulnerabilidad hubiera sido utilizada contra usuarios reales. Las pruebas se realizaron exclusivamente entre cuentas controladas por los propios investigadores.

Una firma de ciberseguridad realizó este hallazgo a través de cuentas controladas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Una firma de ciberseguridad realizó este hallazgo a través de cuentas controladas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo un enlace compartido podía exponer los chats privados de ChatGPT

El ataque aprovechaba una función habitual de ChatGPT: compartir conversaciones mediante un enlace. El problema estaba en la manera en que la plataforma procesaba determinados elementos incorporados en esos chats.

Según Parameter, los investigadores crearon una conversación que incluía una vista previa HTML y un gráfico matemático. Para mostrar este último elemento, ChatGPT utilizaba MathLive, una biblioteca que incorpora un teclado virtual para escribir fórmulas.

La vulnerabilidad se encontraba precisamente en ese componente. El teclado aceptaba mensajes procedentes de otras ventanas y permitía insertar contenido HTML sin comprobar adecuadamente su origen. Esto generaba un espacio sin aislamiento dentro de la página, que el navegador interpretaba como parte del propio dominio de ChatGPT.

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Un enlace compartido de ChatGPT podía provocar que los usuarios den acceso a sus chats sin darse cuenta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Un enlace compartido de ChatGPT podía provocar que los usuarios den acceso a sus chats sin darse cuenta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los investigadores aprovecharon esa condición y las políticas de seguridad del sitio para ejecutar código JavaScript dentro de la sesión de la persona que abría el enlace.

De esta manera, el atacante podía consultar la lista de conversaciones almacenadas en la cuenta, abrir chats privados que nunca habían sido compartidos y extraer fragmentos de su contenido para enviarlos a un servidor externo.

La investigación también identificó que esta técnica podía utilizar las interfaces internas de ChatGPT para realizar acciones en nombre de la víctima. Parameter describió esta posibilidad como una forma de tomar el control de la cuenta.

En una primera versión del ataque, el usuario debía pulsar el botón de vista previa de la conversación. Posteriormente, los investigadores desarrollaron una variante que activaba esa vista automáticamente, por lo que bastaba con abrir el enlace compartido.

Los atacantes podían abrir chats, leer conversaciones y más sin necesidad de conocer la contraseña del usuario de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic
Los atacantes podían abrir chats, leer conversaciones y más sin necesidad de conocer la contraseña del usuario de ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic

OpenAI corrigió la vulnerabilidad y pagó una recompensa

OpenAI recibió el reporte el 18 de octubre y consiguió reproducir el problema. El 21 de octubre, la compañía elevó la clasificación de gravedad del incidente de P2 a P1, una categoría que identifica fallos de seguridad de mayor prioridad.

Como reconocimiento por el hallazgo, la empresa pagó 5.000 dólares a los investigadores. Sin embargo, el desarrollador Simon Willison consideró que la recompensa podía resultar baja teniendo en cuenta el alcance potencial de la vulnerabilidad.

La corrección también involucró a MathLive, que modificó la configuración predeterminada de su teclado virtual. Desde la versión 0.111.2, publicada el 31 de octubre, el componente solo acepta mensajes procedentes de su propio origen, salvo que los desarrolladores autoricen expresamente otras fuentes.

La vulnerabilidad ya se encuentra corregida por OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo/File Photo
La vulnerabilidad ya se encuentra corregida por OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo/File Photo

Cómo revisar los enlaces compartidos en ChatGPT

Aunque la vulnerabilidad ya fue corregida, el incidente vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de compartir conversaciones mediante enlaces públicos.

OpenAI advierte que cualquier persona que tenga acceso a uno de esos enlaces puede consultar su contenido y compartirlo con terceros. Además, estos vínculos no permiten restringir el acceso a determinados usuarios ni establecer una fecha de vencimiento.

Para revisar los enlaces creados, los usuarios pueden ingresar a ChatGPT, abrir Configuración, seleccionar Controles de datos y buscar la opción Enlaces compartidos. Desde allí es posible consultar y eliminar los vínculos individualmente o todos al mismo tiempo.

También es recomendable evitar abrir enlaces desconocidos mientras se mantiene iniciada una sesión con información personal. Utilizar una ventana privada del navegador sin iniciar sesión puede reducir el riesgo de que una página maliciosa aproveche los permisos de una cuenta activa.

El fallo demuestra que incluso una función aparentemente sencilla, como compartir una conversación, puede convertirse en una puerta de entrada para ataques informáticos cuando existen errores en los componentes que utiliza una plataforma.

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