Tecno

El Reino Unido prevé un ataque con IA contra sus servicios esenciales antes de 2028

El centro de ciberseguridad del espionaje británico señala a China como el actor mejor posicionado y anticipa que otras naciones usarán la herramienta de "forma rutinaria"

Sala de servidores oscura con alertas rojas en pantallas. Una IA abstracta central proyecta líneas de datos verdes hacia los servidores, mostrando vulnerabilidades.
El Reino Unido debe prepararse para un ataque informático con inteligencia artificial antes de 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) del Reino Unido, parte de la agencia de espionaje GCHQ, advirtió que el país debe prepararse para un ataque informático con inteligencia artificial contra su infraestructura crítica antes de 2028. Lo planteó el 3 de noviembre en su informe anual, que identifica a China como el actor más capaz.

Según el informe, es muy probable que en los próximos dos años se use un programa malicioso con IA en un ataque de secuestro de datos (ransomware, que cifra los archivos de la víctima y exige un pago) contra la infraestructura crítica británica. Esta incluye energía, transporte, defensa, alimentación, salud y finanzas.

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The Guardian precisó que el organismo habla de centrales eléctricas, aeropuertos y hospitales como posibles objetivos. El NCSC también estima que, en ese plazo, el uso de inteligencia artificial por parte de actores hostiles aumentará la escala y la eficiencia de sus operaciones, incluidos el engaño a personas y la explotación de fallas de seguridad.

China, Rusia e Irán, en la mira

El director ejecutivo del NCSC, Richard Horne, dijo en el texto previsto de su discurso que China tiene “muy probablemente” la intención y es la mejor posicionada para usar IA contra la infraestructura crítica británica. Su actividad, añadió, representa el desafío cibernético más sofisticado y sostenido que enfrenta el país.

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Un individuo encapuchado mira múltiples pantallas holográficas que muestran mapas de datos, código y alertas digitales en un entorno oscuro.
El informe del espionaje británico identifica a China como el actor con mayor capacidad para dirigir operaciones de inteligencia artificial contra servicios esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horne también señaló, según Reuters, que Rusia intenta de forma sostenida penetrar redes militares británicas y que Irán realiza operaciones maliciosas en todo el mundo, incluidas algunas dirigidas al Reino Unido. La evaluación del NCSC prevé que Rusia, China y otros Estados usarán IA “de forma rutinaria” en sus ciberoperaciones hacia 2028.

La evaluación técnica del organismo plantea tres escenarios hasta 2028, que describe como posibilidades plausibles y no como predicciones. Advierte además que “la posibilidad de sorpresa es alta”, porque la capacidad de la IA aplicada a ataques cambia con rapidez.

El problema, según el NCSC, son las fallas antiguas

Horne sostuvo que la IA no inventó nuevas formas de atacar. “Vulnerabilidades que se han tolerado durante demasiado tiempo ahora pueden ser descubiertas y explotadas a una escala antes inimaginable”, afirmó. También habló de una “posibilidad real” de un aumento sin precedentes de incidentes en los próximos meses.

El jefe del NCSC atribuyó esa exposición a décadas de “tecnología barata” en organizaciones y cadenas de suministro. Pidió invertir en tecnología, desconectar de internet los sistemas que no lo necesitan y tomar el programa Cyber Essentials, de medidas básicas, como punto de partida y no como meta.

El Gobierno británico destinará 130 millones de libras a la primera fase de un escudo cibernético y a un centro de detección de fallas (REUTERS/Kevin Coombs)
El Gobierno británico destinará 130 millones de libras a la primera fase de un escudo cibernético y a un centro de detección de fallas (REUTERS/Kevin Coombs)

Horne advirtió que, si los dirigentes no actúan, deberán explicar a inversores, empleados y clientes qué pasó “cuando no hay comida en los estantes, no hay luz” y hay empresas quebradas. Según el NCSC, el informe pide “cambios significativos” para evitar un futuro en que la IA se use contra la economía y la sociedad.

La advertencia llega con anuncios del Gobierno. La semana anterior, el ministro de Economía británico anunció 60 millones de libras para la primera fase de un escudo nacional contra ciberataques y 70 millones de libras para un centro que detecte vulnerabilidades en la infraestructura. También creará en Manchester un centro de excelencia en seguridad de IA, a cargo del NCSC.

El ministro de Seguridad, Dan Jarvis, afirmó que el Gobierno usa la IA para mantenerse por delante de quienes buscan hacer daño. El Ejecutivo impulsa además el proyecto de ley de Seguridad y Resiliencia Cibernética y un Plan Nacional de Acción Cibernética, que aún no se publicó, según el comunicado del NCSC.

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