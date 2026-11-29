Es el único marco de fotos con Alexa integrada. (Amazon News)

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Amazon presentó un marco de fotos con Alexa integrada, pensado para que las imágenes que hoy quedan guardadas en los teléfonos puedan mostrarse y compartirse en casa.

El dispositivo se conecta con Amazon Photos, que ofrece almacenamiento ilimitado y gratuito para miembros Prime, y permite seleccionar personas o álbumes específicos para que las fotos se sincronicen de manera automática y aparezcan nuevas imágenes a medida que se toman.

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La compañía explica que buscó resolver un problema cotidiano: la mayoría de las fotografías que se toman a diario se quedan en los dispositivos móviles, sin llegar nunca a un espacio físico donde puedan verse con regularidad.

FILE PHOTO: Amazon logo is seen in this illustration taken February 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“El marco de fotos Alexa combina la elegancia atemporal de un marco de fotos tradicional con la inteligencia de Alexa, para que tus mejores fotos siempre estén a la vista”, señala Amazon.

Marco de fotos Alexa: la solución para mostrar fotos del teléfono en casa

La propuesta central del producto es simple: convertir las fotos que se acumulan en los teléfonos en recuerdos visibles dentro del hogar. Es el único marco de fotos con Alexa integrada, lo que lo diferencia de los marcos digitales tradicionales.

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La integración con Amazon Photos resulta clave en esta función. Al elegir personas o álbumes específicos para mostrar, el sistema sincroniza las imágenes de forma automática, sin que el usuario deba transferir archivos de manera manual cada vez que toma una fotografía nueva.

Esta misma lógica se traslada a los regalos. Amazon destaca que llenar el marco de un ser querido con recuerdos resulta sencillo, ya que basta con compartir álbumes o personas específicas para que ese dispositivo se mantenga actualizado con el paso del tiempo.

(Amazon News)

Diseño del marco: pantalla de alta definición y materiales tradicionales

El producto fue desarrollado con atención en cada componente físico, desde la pantalla hasta el armazón exterior. Cuenta con una pantalla táctil de alta definición de 10 pulgadas, calibrada de forma específica para la reproducción de fotografías.

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Su acabado semimate antirreflejos busca que las imágenes se asemejen más a una impresión fotográfica que a un contenido digital en pantalla. A esto se suma un sensor de luz que ajusta el brillo de manera automática según el momento del día.

En cuanto a los materiales, el paspartú texturizado en blanco suave y los marcos de madera auténtica apuntan a reproducir la estética de una fotografía enmarcada de forma profesional, alejándose de la apariencia típica de un dispositivo electrónico.

Funciones de Alexa para organizar y redescubrir fotografías

La inteligencia de Alexa es la que distingue a este marco de los modelos digitales convencionales, al incorporar funciones de selección, búsqueda y narración. Alexa+ elige de forma inteligente las mejores imágenes para exhibir, según los rostros, la hora y el sentimiento capturado en cada foto.

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(Amazon News)

El sistema también identifica el contexto estacional, de modo que puede mostrar los disfraces de Halloween del año anterior durante octubre, en lugar de hacerlo en otra época del año. Al mismo tiempo, descarta de manera automática contenidos como capturas de pantalla y recibos.

Otra función permite destacar a personas específicas, de forma que sus fotos más recientes se sincronicen sin intervención manual. Según el texto, de este modo “la abuela podrá ver las fotos más recientes de los nietos al instante, sin que tengas que enviárselas manualmente”.

El marco también responde a pedidos por voz. En lugar de buscar imágenes en el teléfono, el usuario puede decirle a Alexa frases como “muéstrame fotos del viaje a la playa con mamá” o “muéstrame fotos de los niños”, y el asistente localizará las imágenes según esa descripción. También es posible deslizar el dedo sobre la pantalla táctil para recorrer las fotografías.

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Ilustración fotográfica con el logo de Amazon. 16 febrero 2025. REUTERS/Dado Ruvic

Entre las funciones más particulares se encuentra la capacidad de Alexa para encontrar coincidencias fortuitas dentro de la biblioteca de imágenes, como una foto de un niño comiendo un helado a los cuatro años junto a otra tomada años después en una pose casi idéntica. El sistema analiza personas, lugares y momentos, más allá de la fecha de captura, para establecer esas conexiones.

El marco permite además añadir notas de voz a cualquier fotografía, con el objetivo de conservar la historia detrás de cada momento, no solo la imagen en sí.

Ahora bien, el marco de fotos Alexa está disponible a partir de 199,99 dólares en su versión color negro, y a partir de 229,00 dólares en versiones de madera auténtica de abedul o nogal.

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El dispositivo se integra con Amazon Photos, que facilita guardar, organizar y redescubrir fotografías, con almacenamiento ilimitado en alta resolución incluido para los miembros Prime.