Alexa+ llega a nuevos formatos: Amazon integra su asistente en relojes, marcos y altavoces Echo

La renovación alcanza prácticamente toda la línea Echo. REUTERS/Brendan McDermid

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Amazon renueva su catálogo de dispositivos domésticos con una actualización que coloca a Alexa+ en el centro de la estrategia. La compañía integra su asistente de inteligencia artificial en nuevos formatos: relojes despertadores con sensores de sueño, marcos de fotos digitales y altavoces con cámara incorporada.

La actualización llega después del lanzamiento de los lectores Kindle 2026 y confirma que el gigante del comercio electrónico apuesta por unificar su ecosistema inteligente bajo una misma inteligencia artificial conversacional.

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La renovación alcanza prácticamente toda la línea Echo, desde la pantalla inteligente de mayor tamaño hasta los altavoces compactos, e incorpora cámaras en varios dispositivos para que Alexa+ pueda reconocer objetos y responder preguntas sobre el entorno doméstico.

Amazon renueva su catálogo de dispositivos domésticos con una actualización que coloca a Alexa+ en el centro de la estrategia. (Amazon)

Qué es Alexa+ y por qué Amazon la expande a nuevos dispositivos

Alexa+ es la versión más reciente del asistente de voz de Amazon y constituye el elemento común que atraviesa toda la renovación de hardware presentada por la compañía. Su función principal ya no se limita a responder comandos de voz: ahora puede interpretar imágenes captadas por cámaras integradas, reconocer objetos domésticos y contestar preguntas sobre ellos en tiempo real.

Esa capacidad se traduce en usos concretos según el dispositivo. En el Echo Studio, por ejemplo, una cámara para el hogar permite que Alexa+ identifique elementos del entorno, mientras que los usuarios pueden revisar sus habitaciones de forma remota a través de la aplicación Alexa.

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En el Alexa Photo Frame, el asistente cumple otra función: selecciona automáticamente las mejores fotografías, filtra capturas de pantalla y recibos que no tienen valor sentimental, y permite búsquedas de imágenes mediante comandos de voz.

La expansión de Alexa+ hacia formatos como relojes de mesita de noche, marcos digitales y altavoces con visión por cámara responde a la estrategia de Amazon de que el asistente esté presente en más momentos de la vida doméstica, desde el despertar hasta la organización de recuerdos familiares.

El equipo de audio incluye ocho microwoofers y dos tweeters. (Amazon)

Echo Show 16: la pantalla inteligente con Fire TV integrado

El Amazon Echo Show 16 es el dispositivo de mayor tamaño de toda la renovación y actúa como punta de lanza de la nueva línea. Incorpora una pantalla Full HD de 16 pulgadas con un 10% más de área de visualización que su predecesor, el Echo Show 15.

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Entre las opciones disponibles figura una pantalla Nanomatte, pensada para reducir los reflejos en más del 90%, una mejora orientada a espacios con luz natural intensa como cocinas o salones. El equipo de audio incluye ocho microwoofers y dos tweeters, además de una cámara de 13 megapíxeles con visión nocturna y encuadre automático.

La integración de Fire TV permite a los usuarios acceder desde la misma pantalla a contenido de Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y otros servicios de transmisión, sin necesidad de un dispositivo adicional conectado al televisor.

Amazon también presenta tres nuevos estilos de pantalla que modifican la función del Echo Show 16 según las necesidades del hogar: puede operar como organizador familiar, como panel de control para el hogar inteligente o como marco de fotos digital cuando no está en uso activo.

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Amazon es una multinacional estadounidense de tecnología y comercio electrónico con sede en Seattle, Washington. REUTERS/Dado Ruvic

Echo Dot y Echo Studio: más potencia de sonido y conectividad para el hogar inteligente

El nuevo Echo Dot incorpora el chip AZ3 de Amazon, que permite una interacción más rápida con Alexa, y ofrece un 50% más de graves que la versión anterior. El dispositivo suma además un centro de control inteligente integrado compatible con los protocolos Zigbee, Matter y Thread, los estándares más extendidos para conectar dispositivos de domótica.

A esa función se añade un extensor de red Wi-Fi eero capaz de ampliar la cobertura de una red inalámbrica existente hasta 93 metros cuadrados, lo que convierte al Echo Dot en un dispositivo híbrido entre altavoz, hub doméstico y repetidor de señal.

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Por su parte, el Echo Studio mantiene su posicionamiento como altavoz de alta fidelidad y conserva la compatibilidad con sonido Dolby Atmos. Incorpora un ajuste automático de audio según la dependencia del espacio donde se instale, una función orientada a optimizar la calidad sonora sin configuración manual.

La incorporación de una cámara para el hogar en el Echo Studio es la novedad que lo distingue de generaciones anteriores, ya que habilita las funciones de reconocimiento visual de Alexa+ descritas anteriormente y la posibilidad de revisar habitaciones a distancia desde la aplicación.

Amazon completó la renovación con versiones pensadas para el público infantil del Echo Dot y el Echo Time. REUTERS/Dado Ruvic

Echo Time: el despertador que monitoriza el sueño sin dispositivos portátiles

Echo Time es la incorporación más novedosa dentro del catálogo presentado por Amazon: un despertador de mesita de noche con una pantalla táctil circular de 3,2 pulgadas y cientos de esferas personalizables para adaptar su apariencia.

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Su función distintiva es la detección del sueño mediante señales ultrasónicas, una tecnología que permite monitorizar la respiración del usuario sin necesidad de un reloj inteligente u otro dispositivo portátil.

Con esa información, el despertador puede activar la alarma durante una fase de sueño ligero, dentro de un intervalo configurable de entre 10 y 60 minutos antes de la hora programada.

El dispositivo también admite alarmas con simulación de amanecer, pensadas para un despertar gradual mediante luz. Amazon decidió no incluir cámara en Echo Time, una decisión vinculada a las garantías de privacidad en los dormitorios, el espacio donde se instala este producto.

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La incorporación de una cámara para el hogar en el Echo Studio es la novedad que lo distingue de generaciones anteriores. REUTERS/Brendan McDermid

Alexa Photo Frame: el marco digital conectado a Amazon Photos

El Alexa Photo Frame es un marco de fotos digital de 10 pulgadas con tratamiento antirreflejos que sincroniza de forma automática las imágenes almacenadas en Amazon Photos. El dispositivo elimina la necesidad de transferir fotografías de manera manual entre el teléfono y el marco.

Como se detalló antes, Alexa+ interviene directamente en la experiencia del dispositivo: selecciona las fotografías consideradas más relevantes, descarta capturas de pantalla y recibos digitales, y permite realizar búsquedas de imágenes mediante comandos de voz dirigidos al asistente.

El marco también incorpora la posibilidad de añadir notas de voz a las fotografías, una función pensada para conservar comentarios o recuerdos asociados a cada imagen sin necesidad de escribir texto.

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Amazon renueva su catálogo de dispositivos domésticos con una actualización que coloca a Alexa+ en el centro de la estrategia. REUTERS/Brendan McDermid

Ediciones infantiles y disponibilidad de los nuevos dispositivos Echo

Amazon completó la renovación con versiones pensadas para el público infantil del Echo Dot y el Echo Time, que incluyen un año de suscripción al servicio Amazon Kids+. Estas ediciones mantienen las funciones principales de sus versiones estándar adaptadas a un uso familiar.

Todos los dispositivos presentados, desde el Echo Show 16 hasta el Alexa Photo Frame, ya están disponibles para compra directa o reserva a través del portal web de Amazon en distintos mercados a nivel mundial.