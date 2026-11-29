Meta reemplaza el Centro de cuentas por Meta Account para unificar el acceso a sus plataformas con una sola contraseña o llave digital. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Meta está reemplazando el Centro de cuentas de Facebook, Instagram, Messenger, Threads y Meta AI por una Meta Account, un acceso único que permite iniciar sesión con una sola contraseña o una llave de acceso (passkey) en todas las aplicaciones y dispositivos de la compañía. La migración es automática y gradual, y los usuarios no pueden rechazarla.

Según Meta, cada usuario recibirá un aviso dentro de la aplicación y por correo electrónico cuando su cuenta sea actualizada. Meta anunció el cambio a mediados de 2026 y dijo que el despliegue se extendería durante el año siguiente.

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La Meta Account incluye Facebook, Messenger, Instagram, Threads, Meta AI y dispositivos de la empresa, como los visores Meta Quest y los lentes con inteligencia artificial. Quienes ya vinculaban perfiles en el Centro de cuentas verán esos mismos perfiles dentro de la nueva cuenta, sin que se agregue ninguno de forma automática.

La migración hacia Meta Account es obligatoria y los usuarios reciben una notificación en la aplicación y por correo electrónico tras la actualización. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Qué pasa con la seguridad de la cuenta de WhatsApp

WhatsApp no se suma a la Meta Account de forma predeterminada. Solo aparece si el usuario ya lo había vinculado al Centro de cuentas o si decide agregarlo. Meta afirma que sus mensajes y llamadas seguirán cifrados de extremo a extremo y que la app puede quitarse de la cuenta en cualquier momento. Las llaves de acceso de WhatsApp se administran por separado.

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Para usar Facebook, Instagram, Threads o Meta AI será necesario tener al menos una Meta Account. La empresa aclara que no es obligatorio reunir todo en una sola: el usuario puede tener, por ejemplo, una cuenta para Facebook y otra distinta para Threads.

WhatsApp no se suma a Meta Account de forma predeterminada y conserva el cifrado de extremo a extremo en mensajes y llamadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, los ajustes propios de cada aplicación siguen siendo independientes. Quién ve las publicaciones de Facebook o quién puede etiquetar al usuario en una foto de Instagram se configura por separado, y los perfiles y la forma de usar cada aplicación no cambian.

Para qué sirven las llaves de acceso

Una llave de acceso es un sistema que sustituye la contraseña: el usuario se identifica con su huella, su rostro o el código de bloqueo del teléfono. Según Meta, los datos biométricos quedan almacenados en el dispositivo y no se comparten con la compañía. Su centro de ayuda afirma que permite iniciar sesión hasta tres veces más rápido que con contraseña o código por mensaje de texto.

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La integración abarca redes sociales de la empresa y dispositivos de hardware como los visores Meta Quest y los lentes con inteligencia artificial. (EFE/EPA/Cristobal Hererra-Ulashkevich)

Las llaves funcionan en teléfonos y computadoras, pero no en tabletas, y todavía no están disponibles para todos. Son obligatorias para las cuentas con Protección Avanzada, un programa para cuentas con mayor riesgo de phishing: las que administran publicidad o herramientas comerciales, las de páginas con gran alcance, las de creadores de contenido y empresas con Meta Verified, y las de políticos y periodistas.

Si una de esas cuentas no crea la llave, queda bloqueada hasta que lo haga. Meta sugiere no crear llaves en dispositivos públicos o compartidos.

Dos especialistas consultados por la cadena australiana ABC señalaron que la unificación concentra riesgos. Jennifer Williams, docente de ciberseguridad de la Universidad Macquarie, dijo que el sistema probablemente no es ni más ni menos seguro que el anterior, pero que una intrusión tendría mayor alcance: el atacante podría leer mensajes privados de varias aplicaciones y suplantar a la víctima ante sus contactos.

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Meta carece de un calendario de activación por país y ejecuta la transición gradual entre los usuarios. (Foto: Europa Press)

Ryan Ko, director del Centro de Investigación Cibernética de la Universidad de Queensland, puso el foco en la privacidad. Según él, una identidad unificada facilita a Meta rastrear y perfilar a sus usuarios. “El riesgo de seguridad es acceso concentrado; el riesgo de privacidad es conocimiento concentrado del usuario”.

Williams añadió que, al final, la seguridad depende de las prácticas del usuario: sin contraseñas fuertes y únicas ni verificación en dos pasos, el riesgo de una vulneración es mayor. La Meta Account permite activar la verificación en dos pasos, alertas de inicio de sesión y una revisión de seguridad personalizada.

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Meta no ha publicado un calendario por país. Su sitio solo indica que los usuarios serán actualizados de forma gradual y notificados cuando ocurra, así que algunos verán todavía el Centro de cuentas en lugar de la Meta Account en sus celulares.