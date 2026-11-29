Horacio Liendo, abogado y ex director del Banco Central, fue uno de los diseñadores del plan de convertibilidad de 1991 junto a Domingo Cavallo

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En un escenario macroeconómico que no termina de dar los resultados esperados, con un año electoral a la vuelta de la esquina y los debates sobre la dolarización, el cepo y el rumbo cambiario otra vez en agenda, Horacio Liendo se refirió a las salidas posibles que tiene la Argentina para que el dinero no pierda valor.

Abogado, ex director del Banco Central y uno de los artífices de la convertibilidad junto a Domingo Cavallo, Liendo descarta ahora la dolarización y plantea que hay dos caminos posibles.

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Lo dijo en una extensa entrevista con Juan Manuel Telechea para Revista Supernova, en la que reconstruyó el origen del plan de convertibilidad, las discusiones internas del equipo económico de 1991 y las lecciones del colapso de 2001. “La dolarización sería una versión más estricta de la convertibilidad”, afirmó. “Me parece un error volver al mismo esquema”.

El argumento central de Liendo contra la dolarización no es económico sino institucional. Durante la convertibilidad, razonó, la Argentina “importaba la estabilidad de otro país” al usar el dólar como respaldo, igual que antes se había hecho con el oro. “La idea era darle al peso la fortaleza del dólar”, recordó. Eso funcionó durante una década, pero la experiencia también dejó una enseñanza no deseada: “Cuando la política monetaria queda sometida a decisiones políticas, se abusa de ella para financiar al Tesoro o atender crisis bancarias, y eso termina generando inflación”.

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La destrucción de la confianza

La pesificación de 2002, el default y la posterior manipulación de índices destruyeron la confianza en todas las formas posibles de dinero estable: el peso, el dólar como moneda alternativa y la propia indexación. Para Liendo, dolarizar sería repetir la misma lógica con menos margen de maniobra. “Después de la salida de la convertibilidad y de lo que pasó con la jurisprudencia y la dirigencia política, empresarial y sindical, creo que la Argentina tiene que crear sus propias instituciones monetarias”, planteó.

El dólar y un peso indexado por ley, las dos salidas que propone uno de los cerebros de la convertibilidad para que la moneda argentina no pierda valor EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Las fuentes de dinero estable

Desde esa mirada, Liendo identificó las dos alternativas que, a su juicio, están disponibles de inmediato. “Hay dos fuentes de dinero estable que se pueden usar. Una es el dólar, que ya existe y que la gente tiene ahorros en esa moneda por un monto cercano a un producto bruto. La otra es el peso actual, una unidad de cuenta indexada para las obligaciones a plazo que no tienen interés ni ajuste por inflación”, señaló en la entrevista.

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El “peso actual” funciona como una versión generalizada y obligatoria de la UVA: una unidad que se actualiza diariamente según el índice de inflación —el coeficiente de estabilización de referencia, el CER— y que se aplicaría por ley a salarios, jubilaciones, alquileres, medicina prepaga, servicios públicos e impuestos. “Si tu salario se expresa en pesos actuales, al cobrarlo se convierte a pesos corrientes por el valor de ese día”, explicó. La diferencia con la UVA tal como existe hoy es que no dependería de un acuerdo voluntario entre acreedor y deudor: sería la unidad de cuenta dispuesta por ley para todas las obligaciones a plazo sin otro ajuste pactado, incluidos los balances contables.

Uno de los problemas concretos que el peso actual busca resolver es el que hoy afecta a quienes tienen un crédito UVA: el ingreso y la deuda se ajustan con índices distintos y en momentos distintos. Si el salario se negocia cada tres meses, el poder de compra se erosiona entre un ajuste y el siguiente. Si el crédito se actualiza diariamente por inflación, el desfasaje puede volverse insostenible.

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Con el peso actual, tanto el ingreso como la deuda se ajustarían con el mismo índice. El esquema también eliminaría el llamado efecto Tanzi en los impuestos: la inflación entre la liquidación de ganancias y el pago reduce el valor real de lo que debe el contribuyente. Si la liquidación se hiciera en pesos actuales, el día del pago se entregaría el mismo valor real. “Hoy alguien puede tener un crédito UVA y un ingreso cuyo ajuste depende de una negociación salarial”, señaló Liendo.

Liendo publicó recientemente Dinero estable, donde hace autocrítica de la convertibilidad y propone un nuevo régimen monetario para la Argentina

Para los depósitos en dólares dentro del sistema financiero, Liendo propone un encaje del 100%: los dólares que alguien deposite en un banco quedarían allí, sin posibilidad de ser prestados, y estarían constituidos en bancos del sistema de la Reserva Federal estadounidense, no en el Banco Central argentino. Es una lección directa de 2001, cuando la caída de depósitos —unos USD 16.000 millones entre el pico y el colapso— se financió en parte con reservas y en parte con una contracción del crédito que disparó las tasas de interés en dólares. “Propongo no cometer ese error”, sintetizó.

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La autocrítica sobre los 90

Buena parte de la entrevista recorre los debates internos del equipo económico de 1991 que hoy, a la luz del colapso de 2001, Liendo mira con otros ojos. Dos decisiones le generan especial reflexión.

La primera es la paridad elegida. La convertibilidad arrancó con un dólar a 10.000 australes —equivalente a un peso—, una cifra que surgió de la cotización de mercado y que Cavallo defendió con tres argumentos: era próxima al precio real, coincidía con el techo de la banda cambiaria que él mismo había fijado al asumir, y subir el dólar a los 12.000 que proponía Juan Llach habría generado una inflación adicional de alrededor del 20%. “Una cosa que aprendí con la convertibilidad es que se puede fijar el tipo de cambio nominal, pero es muy difícil manejar el tipo de cambio real”, admitió Liendo.

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La segunda fue eliminar la indexación de un día para el otro. Liendo fue quien lo propuso, con un argumento que hoy reconoce como insuficiente: si el dólar era la reserva y no podía indexarse, generar demanda de dinero a partir de un mecanismo de ajuste por inflación producía un descalce entre activos y pasivos monetarios. “Para mí, el activo y el pasivo monetarios tenían que ser de la misma naturaleza”, explicó.

En su libro Dinero estable —publicado recientemente y prologado por el propio Cavallo— propone el camino inverso: generalizar la indexación en lugar de prohibirla. Las ideas que desarrolla allí ya habían circulado como proyectos de ley y, durante la campaña de 2023, llegaron a las mesas de trabajo de Javier Milei y Patricia Bullrich.

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He aquí un decálogo de definiciones de Liendo a lo largo de la entrevista.

La convertibilidad tenía un tipo de cambio fijo y prohibía la indexación. Ahora propongo un tipo de cambio flotante y una indexación generalizada. Los instrumentos son muy distintos, pero creo que ambos esquemas pueden alcanzar la estabilidad por caminos diferentes.

La convertibilidad aprovechaba la experiencia monetaria de otro país. Al usar el dólar como reserva de valor, en cierto modo importábamos la institucionalidad de Estados Unidos, igual que antes se había hecho con el oro

Una cosa que aprendí es que se puede fijar el tipo de cambio nominal, pero es muy difícil manejar el tipo de cambio real.

El peso actual sería una unidad de cuenta dispuesta por ley y se aplicaría a todas las obligaciones a plazo

La indexación sería el ajuste común cuando no se pactara otro. Los salarios podrían subir en pesos actuales si aumenta la productividad, y también deberían poder bajar en esa unidad

En mi esquema, el Banco Central se dedicaría a la política monetaria y la supervisión bancaria pasaría a una superintendencia de actividades financieras.

La oferta de dólares también sería libre. Hoy se obliga a los exportadores a vender las divisas cuando las cobran. En el esquema que propongo, cada uno podría decidir cuándo vender y el tipo de cambio se formaría en ese mercado.

Propongo un encaje del 100% sobre los depósitos en dólares y que esos fondos no se depositen en el Banco Central. Así se evita que el Banco Central los use para financiar al Tesoro y los ahorristas pueden disponer de sus dólares cuando quieran. Con ese esquema, el crédito en dólares seguiría siendo posible por fuera de la banca.

Tampoco creo que el sufrimiento sea una condición de la estabilización. La Argentina ya tuvo una experiencia en la que la economía se estabilizó y creció al mismo tiempo.

Propongo eliminar el control de cambios, derogar el régimen penal cambiario y quitarle al Banco Central sus facultades cambiarias. Así cada persona podría decidir qué hacer con sus divisas.