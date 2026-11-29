Netflix es compatible con múltiples aparatos del hogar. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)

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A partir del 1 de diciembre de 2026, Netflix dejará de funcionar en televisores inteligentes fabricados antes de 2015 porque sus sistemas internos ya no alcanzan los requisitos de seguridad, estabilidad y rendimiento de la plataforma streaming.

La medida impide abrir, descargar o actualizar la aplicación nativa, aunque las pantallas conserven su calidad de imagen y sus funciones básicas.

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Por qué Netflix deja de estar disponible en algunos televisores

Los dispositivos alcanzados dejaron de recibir actualizaciones de sus fabricantes hace varios años, una condición que impide incorporar nuevas funciones y parches de seguridad.

Netflix tiene unos requisitos técnicos mínimos para funcionar en un televisor. (Foto: Europa Press)

La compañía señala en su sitio web que un dispositivo deja de ser compatible cuando no puede recibir las actualizaciones necesarias o no admite las prestaciones más recientes de la aplicación.

Cuáles modelos de televisores no podrán abrir la aplicación de Netflix

La suspensión afectará modelos antiguos de Samsung, Sony, LG y Panasonic, sumado a reproductores Apple TV de primera, segunda y tercera generación. Si el ícono de Netflix ya no aparece o la descarga resulta imposible, el dispositivo quedó fuera del soporte.

La lista incluye televisores LG de las series Infinia LX9500 y Nano LED LM9600, Panasonic AX900, VT50 y VIERA TC-P50VT25, y modelos Sony Bravia de las gamas KDL, XBR y W95.

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Los televisores afectados fueron lanzados al mercado hace más de 10 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad dependerá del sistema operativo instalado en cada electrodoméstico. En LG, solo los televisores que ejecutan versiones modernas de webOS mantienen las actualizaciones de seguridad y el acceso a Netflix.

Los modelos Samsung fabricados desde 2016 con Tizen OS seguirán siendo compatibles, mientras que los dispositivos más antiguos que utilizan Orsay OS quedarán excluidos. En el caso de Sony, el acceso se limita a equipos con Android TV; los televisores con firmware basado en Linux ya no tendrán soporte.

Los Apple TV conservarán la aplicación únicamente si pertenecen a generaciones recientes y cuentan con un sistema operativo actualizado. La verificación puede hacerse desde el menú principal del televisor o desde su tienda de aplicaciones, como LG Content Store, Samsung Smart Hub o Google Play.

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Reproductores streaming pueden dar una segunda vida a un dispositivo desactualizado. (Foto: Europa Press)

Cómo seguir viendo Netflix desde un televisor antiguo

La pérdida de la aplicación nativa no obliga a cambiar el televisor. Un reproductor externo conectado por HDMI puede actualizar las funciones de cualquier pantalla y permitir el acceso a Netflix y otras plataformas.

Entre las opciones figuran Amazon Fire TV, Google Chromecast, Apple TV y Roku. Estos aparatos incorporan sistemas operativos actualizados y, tras conectarlos a una red WiFi, permiten descargar la aplicación desde sus tiendas oficiales e iniciar sesión con la cuenta habitual.

Es posible enlazar una computadora al televisor y acceder a la plataforma mediante un navegador web en dispositivos con Windows 10, Windows 11 o macOS.

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La suscripción de Netflix sigue estando operativa pese a la desactivación de la plataforma en un aparato antiguo. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)

Qué pasa con la suscripción activa y los perfiles de usuario de Netflix

La pérdida de compatibilidad en estos televisores no cancela la cuenta ni modifica la facturación mensual del servicio. La suscripción continúa activa con normalidad y el historial de reproducción, las listas personalizadas y las configuraciones de cada perfil permanecen intactos en los servidores de la plataforma, disponibles para iniciarse en cualquier otro dispositivo compatible.

Asimismo, si el televisor afectado estaba configurado como el hogar principal de la cuenta o contaba con sesiones abiertas, el usuario no perderá sus derechos de acceso ni enfrentará bloqueos.

Al iniciar sesión en un dispositivo nuevo o externo, el sistema permite actualizar la ubicación del hogar sin cargos adicionales y cerrar la sesión remota del televisor antiguo desde el panel de seguridad de la cuenta.

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En caso de decidir cancelar el plan al no contar con otros dispositivos, la baja debe tramitarse manualmente desde el sitio web oficial para evitar futuros cargos automáticos.